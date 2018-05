Die Soziologin Birgitt Riegraf spricht zum Muttertag am Sonntag über Emanzipation, Erziehung und das Weltbild.

Frau Riegraf, Sie sind Präsidentin der Universität Paderborn. Wie feiern Sie Muttertag?

Birgitt Riegraf: Ich feiere ihn gar nicht, weil er für mich keine Rolle spielt. Dennoch werde ich am Sonntag meine Mutter anrufen und ihr die Anerkennung zollen, die sie verdient hat.

Warum tun Sie sich so schwer mit dem Muttertag?

Riegraf: Der Muttertag, wie er heute begangen wird, hat seine eigentliche Bedeutung verloren. Der Ursprung des Muttertags stammt aus der Frauenbewegung in Amerika ab 1872. Frauen wie Julia Ward Howe wollten darauf aufmerksam machen, welch enorme Leistungen Frauen im Alltag leisten. Sie wollten all die unbezahlte Arbeit, sprich Haushaltsführung und Kindererziehung, unter damals schwierigen hygienischen Verhältnissen, sichtbar machen. Damit einhergingen natürlich Forderungen nach Verbesserungen, auch um die zu dieser Zeit hohe Kindersterblichkeit zu senken. Über England schwappte der Muttertag im Jahr 1922 nach Deutschland herüber. Doch hier angekommen, wurde er von Anfang an sehr stark mit der Blumenindustrie verknüpft und kommerzialisiert.

Was haben die Nationalsozialisten aus dem Muttertag gemacht?

Vita Prof. Dr. Birgitt Riegraf ist am 1. Januar 1961 in der Nähe von Stuttgart geboren worden. SeitJanuar 2018 ist sie Präsidentin der Universität Paderborn und damit die erste Frau in dieser Position. Zuvor war sie in Paderborn Professorin für Allgemeine Soziologie und Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement. Sie studierte Politische Wissenschaft, Soziologie, Psychologie und Religionswissenschaft.

Riegraf: Die Nationalsozialisten haben mit dem emanzipatorischen Gedanken des Muttertags gebrochen. Sie haben stattdessen den Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mutter eingeführt. Dabei wurde das Ideal der deutschen Mutter propagiert, die möglichst viele arische Kinder gebärt und sich für die Erziehung dieser, die Familie und das deutsche Volk aufgibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte man in West-Deutschland schließlich wieder zum Muttertag zurück. In der DDR hingegen wurde er durch den Internationalen Frauentag ersetzt.

Hatte die DDR in Sachen Mutterrolle dem Westen denn etwas voraus?

Riegraf: Nein. Zwar war es in der DDR selbstverständlich, dass beide Elternteile voll erwerbstätig sind. Dennoch blieben die Haushaltsführung und auch die Kindererziehung über die Schule und Krippen hinaus die Aufgaben der Mutter. Im Westen wurde in den 1960er und 1970er Jahren das Familienbild geprägt: Vater, Mutter und zwei Kinder. Dabei ist der Vater immer größer als die Mutter. Das erste Kind ist ein Junge, gefolgt von einem zwei Jahre jüngeren Mädchen. Der Mann ist voll erwerbstätig, die Frau höchstens halbtägig auf der Arbeit. Aber auch erst, wenn die Kinder zu Jugendlichen herangewachsen sind, damit die Frau dem Anspruch als Mutter und Hausfrau gerecht wird. Wohlfahrtsstaat und Steuerpolitik haben dieses Familienbild bis in die 1990er Jahre gefördert.