Savannah (dpa) - Der US-Rockmusiker Gregg Allman ist tot. Der Gründer der Allman Brothers Band starb im Alter von 69 Jahren «friedlich» in seinem Haus in Savannah im US-Staat Georgia, wie es am Samstag auf der Homepage des Künstlers hieß.

Musik zu machen habe ihm geholfen, auch in den schwierigsten Zeiten weiterzumachen. Allman, ein Wegbereiter des Southern Rock, hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme. Die Musik sei «Medizin für seine Seele» gewesen, hieß es in dem Statement auf der Homepage.

Die Allman Brothers Band hatte ihre große Zeit in den 70er Jahren mit Hits wie «Jessica» oder «Ramblin' Man». Greggs Bruder Duane starb bereits 1971 - er verunglückte bei einem Motorradunfall. Die Band machte in anderer Besetzung weiter, Allman war unter anderem Sänger, Gitarrist und spielte Hammond-Orgel. 1995 schaffte die Gruppe es in die Liste der Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Mitglieder. Sie war besonders für ihre Improvisationen bei Live-Auftritten bekannt.

Allman hinterlässt eine Ehefrau sowie mehrere Kinder - darunter Sohn Elijah Blue, der aus einer kurzen Ehe mit Sängerin Cher in den 70er Jahren stammt. Cher (71, «Believe», «Strong Enough») reagierte über Twitter auf den Tod ihres Ex-Manns. «Ich habe es versucht. Worte sind unmöglich», schrieb sie.

«Ich habe zuletzt zu viele (Freunde) verloren und es wird schwer, über diesen hinwegzukommen», schrieb Warren Haynes, Gitarrist der Band, bei Facebook. «Es liegt ein wenig Trost darin, dass Millionen Menschen auf der Welt das gleiche fühlen.» «Es bricht mir mein Southern-Rock-Herz», twitterte Sängerin Melissa Etheridge («Like the Way I Do»). «Er zeigte mir seine Tattoos... Seine Stimme... Seine Seele.»

Gregg Allman schilderte 2012 sein Leben in den Memoiren «My Cross to Bear». Zuletzt hatte er noch an einem neuen Album, «Southern Blood», gearbeitet. Manager Michael Lehmann sagte der «Los Angeles Times», dass es im September erscheinen soll.