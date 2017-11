«Rocke in Frieden»

London/Sydney (dpa) - Rockmusiker aus aller Welt trauern um den gestorbenen AC/DC-Gitarristen Malcolm Young. Der Mitbegründer der legendären australischen Band, die mit Hardrock-Songs wie «Highway To Hell» oder «Thunderstruck» Weltruhm erlangte, starb im Alter von 64 Jahren, wie die Gruppe am Samstag mitteilte.

«Es ist ein trauriger Tag für den Rock and Roll. Malcolm Young war mein Freund und die Seele von AC/DC. Ich hatte eine der besten Zeiten meines Lebens mit ihm auf unserer Europa-Tour 1984», schrieb US-Gitarrist Eddie Van Halen («Jump») per Twitter.

«So traurig vom Tod eines weiteren Freunds zu erfahren», teilte Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne mit. Kiss-Frontmann Paul Stanley würdigte Young als «einen der wirklich Großen». Metallica-Gitarrist Kirk Hammett bezeichnete ihn als «legendär».

«Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans (...)», schrieb Whitesnake-Frontmann David Coverdale («Here I Go Again»). Die US-amerikanische Punk-Band Dropkick Murphys twitterte: «Rocke in Frieden Malcolm. Wir hoffen, dich dort oben wiederzusehen.»

Malcolms jüngerer Bruder und AC/DC-Leadgitarrist Angus hatte den Gitarristen und Songschreiber bereits auf der Band-Webseite gewürdigt: «Als sein Bruder ist es schwer für mich, in Worten auszudrücken, was er für mich bedeutet hat in meinem Leben. Die Verbindung zwischen uns war einzigartig und ganz besonders.» Er sei mit enormer Hingabe die «treibende Kraft hinter der Band» gewesen.

Malcolm Young litt seit mehreren Jahren an einer Demenzkrankheit und konnte schon seit 2014 nicht mehr in der Band mitspielen. Nun sei er friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, hieß es in einer Mitteilung auf der Facebook-Seite der Gruppe. Er hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und drei Enkel.

Die beiden Young-Brüder hatten die Band 1973 gemeinsam mit Freunden in Sydney gegründet. Die Besetzung wechselte mehrfach. Einige Male wurde die Band abgeschrieben, wie 1980, nachdem Sänger Bon Scott gestorben war. Doch wenige Monate später produzierte AC/DC mit dem neuen Sänger Brian Johnson dann ihr erfolgreichstes Album «Back in Black», das zu den meistverkauften Alben bislang zählt.

Erst vor wenigen Wochen war der ältere Bruder der beiden AC/DC-Gründer, George Young gestorben. Er galt als Mentor der Band.