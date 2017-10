Düsseldorf. Die Toten Hosen werden im kommenden Jahr mit ihrem Album «Laune der Natur» unter anderem nach Essen, Dresden, Berlin und München kommen. Zahlreiche neue Konzerttermine für Frühjahr und Sommer 2018 hat die Plattenfirma der Punkband am Freitag in Düsseldorf bekanntgegeben.

Bereits Mitte Oktober war ein Auftritt im schweizerischen Luzern für August angekündigt worden. Der Online-Kartenvorverkauf für die Auftritte vom 24. Mai bis 14. September startet am Donnerstag. Für drei Konzerte können bereits jetzt Tickets bestellt werden. Alle Termine der Tour im November und Dezember 2017 waren am Freitag bis auf eine Ausnahme in Chemnitz ausverkauft. dpa