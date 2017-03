Hamburg (dpa) - Der britische Musiker Sting alias Gordon Sumner hat am Samstag den ‎Auftakt seiner Deutschlandtournee in der seit Wochen ausverkauften Alsterdorfer Sporthalle in ‎Hamburg gefeiert.

Der 65-Jährige stellte sein im November erschienenes Album «57th & 9th» vor, auf ‎dem er nach Ausflügen ins Musical- und Weltmusikfach wieder deutlich rockigere Klänge ‎anschlägt. Unterstützt wurde er dabei von sechs Musikern, zu denen auch sein Sohn ‎Joe Sumner (40) gehörte.

Den größten Jubel erntete der mit 16 Grammys ausgezeichnete ‎Künstler für die Klassiker seiner ehemaligen Band The Police; darunter «Message In A Bottle», ‎‎«So Lonely», «Roxanne» und «Every Breath You Take», die er mitunter in abgewandelten ‎Versionen präsentierte. «Fragile», das letzte Lied der Zugabe, widmete Sting den Opfern des ‎Westminster-Anschlags. ‎