Viele Menschen leiden unter starken Rücken-, Knie- oder Hüftbeschwerden. Doch nur wenige erkennen, dass die Ursachen für ihre Leiden in ihren Füßen – oder besser gesagt in ihren Schuhen – wurzeln. Deswegen ist es wichtig, sich für das richtige Schuhwerk zu entscheiden, das die Natürlichkeit der Füße unterstützt und somit Gelenke und Knochen schont. Das gilt besonders für Personen, die beruflich wie privat viel auf den Beinen sind. Die Geschäfte von Foot Solutions führen eine riesige Auswahl an bequemen und gesunden Schuhen für Freizeit, Business, Arbeit und Sport von Fitflop und anderen renommierten Herstellern. Bei Foot Solutions sind die Mitarbeiter speziell dafür ausgebildet, Schuhe und Einlagen auf die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Jeder Kunde erhält eine intensive Beratung. Auf modernen elektronischen Analysegeräten werden die Füße vermessen und es wird eine optimale Lösung entwickelt. Neben den für lose Einlagen geeigneten Bequemschuhen ist Foot Solutions vor allem auf verschiedene Aktivschuhmarken spezialisiert, um Fuß-Probleme zu lösen.

Es sind Schuhe der Marken MBT, Chung Shi, Joya, Biodyn, Fitflop, Stretchwalker, Finnamic und einige mehr erhältlich. Gerade die Fitflops verbinden Bequemlichkeit mit aktuellen Modetrends. Kunden müssen also keineswegs auf aktuelles Design verzichten, damit sich ihre Füße wohlfühlen.

