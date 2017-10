Düsseldorf. Hunderte Fans der Rolling Stones warten am Montagnachmittag vor dem Breidenbacher Hof. Die Hoffnung einen Blick auf die äleren Herrschaften zu erhaschen, hat etliche Fans - dem ungemütlichem Herbstwetter zum Trotz - vor das Hotel in der Düsseldorfer Innenstadt gelockt.

Rheinbahn setzt mehr Bahnen ein

Am Abend spielt die britische Rockband ein ausverkauftes Konzert in der Esprit-Arena. Die Rheinbahn verstärkt zum Abend ihr Angebot. Die U78 fährt zwischen „Hauptbahnhof“ und „Esprit arena/Messe Nord“ mit mehr Wagen. In den Spitzenzeiten sind die Bahnen alle 5 Minuten unterwegs. Die Haltestelle „Mörikestraße“ wird von 18.15 bis 19.15 Uhr nicht bedient, damit die Züge schneller zur „Arena/Messe Nord“ kommen. red