Begeisterung in Gummistiefeln

Kopenhagen (dpa) - Mit einem gefeierten Auftritt der amerikanischen Band Foo Fighters ist Dänemarks größtes Musikfestival in Roskilde auf die Zielgerade gegangen. Dem Regenwetter zum Trotz begeisterte das zwei Stunden lange Konzert am Freitagabend sowohl Publikum als auch Kritiker.

Die dänische Boulevardzeitung «BT» bezeichnete den Auftritt als das Wichtigste, was in diesem Jahr auf dem Festival passierte. «Ekstra Bladet» kommentierte: «Große Kunst war es nicht, aber die Foo Fighters beherrschen die Kunst, einen vergessen zu lassen, dass man mit Gummistiefeln auf einer südjütländischen Kuhwiese steht.»

Auch die Sängerin Lorde aus Neuseeland brachte ihre überwiegend weiblichen Fans zum Schwärmen. Am Samstag sollte das achttägige Festival mit Bands wie Arcade Fire und Circuit Des Yeux zu Ende gehen. Die 180 Konzerte haben 130 000 Zuschauer angelockt. 84 Prozent der Gäste kamen aus den drei Nachbarländern Deutschland, Schweden und Norwegen. Abgesehen von gelegentlichen Regenschauern gab es in diesem Jahr kaum Zwischenfälle. Ein 19-Jähriger erkrankte an Meningitis, woraufhin seine Freunde ein vorbeugendes Medikament bekamen.

Aufgrund der jüngsten Terroranschläge hatte die Polizei das Festivalgelände stärker bewacht als in den vergangenen Jahren.