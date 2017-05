Berlin (dpa) - Bei Marteria (34) weiß man gar nicht, wo man anfangen soll: Ex-Fußballprofi, Ex-Model, Ex-Schauspielschüler und inzwischen einer der erfolgreichsten Rapper des Landes. Dazu leidenschaftlicher Angler und exzessiver Weltenbummler.

Zeit für ein Interview der Deutschen Presse-Agentur über Lieblingsländer und Königsfische, alte Erinnerungen und neue Musik - und die Vorteile des nüchternen Lebens.

Frage: Sie haben mal gesagt, jedes Album muss sich von seinem Vorgänger unterscheiden, inwiefern grenzt sich «Roswell» von Ihrer Nummer-1-Platte «Zum Glück in die Zukunft II» ab?

Antwort: Bei der Arbeit zur letzten Platte war ich extrem viel im Nachtleben unterwegs, das war eine düstere Platte mit viel Melancholie und Tiefe. Das neue Album geht eher nach vorne. (...) Das wichtigste ist aber immer die Message. Jeder Mensch hat eine Meinung, ich finde es ganz wichtig, dass man diese Meinung vertritt.

Frage: Ist das nicht selbstverständlich?

Antwort: Bei vielen Künstlern habe ich das Gefühl, dass sie das nicht tun - vielleicht aus Angst, Fans zu verlieren. Ich mag es, wenn Musik auch mal wehtut und man darüber nachdenken kann. Wer mein Album hört, geht im Endeffekt in meinen Kopf hinein - was interessiert mich, was hat mich bewegt?

Frage: Auf «Roswell» sind viele biografische Songs, etwa über Ihre Jugend in Rostock, Ihre Angel-Leidenschaft oder Ihre Zeit als Model in New York. Wo nehmen Sie die Erinnerungen her?

Antwort: Ich habe vor länger Zeit eine alte Box mit Reimbüchern gefunden. Der neue Song «Skyline mit zwei Türmen» hat sechs oder sieben Zeilen, die ich mit 17 in New York geschrieben habe. Wenn Du das wieder liest, kommen all die Erinnerungen hoch. Wie Du damals langgerannt bist, als Alien in dieser wunderschönen, wahnsinnigen Stadt. Die spannendste Stadt der Welt, auch wenn die Wahrheit manchmal anders aussieht.

Frage: Wie sieht sie denn aus?

Antwort: In Interviews liest sich das immer so großartig - der war mal Model in New York. Aber das war ein ganz schöner Kampf. Oft lag ich heulend mit Heimweh im Bett. In dem Alter vermisst du deine Freunde total. Da kommt eine Sehnsucht, ein Teil von etwas zu sein, einfach nur integriert zu sein. Jemanden kennenzulernen, mit dem man mal eine halbe Stunde Basketball spielen kann. Noch heute bin ich die Hälfte des Jahres Ausländer, daher kommt wahrscheinlich auch meine Alien-Thematik - wie es ist, sich fremd zu fühlen.