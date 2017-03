Kempten (dpa) - Wegen Stimmbandproblemen hat der österreichische Popsänger Rainhard Fendrich mehrere Konzerte in seinem Heimatland und in Deutschland abgesagt. Sein Management bestätigte am Freitag Medienberichte, wonach der 62-Jährige am Donnerstag seinen Auftritt in Salzburg abbrechen musste.

Wie die Organisatoren des eigentlich für nächsten Mittwoch geplanten Konzerts in Kempten berichteten, ist eine Stimmbandentzündung bei dem Künstler diagnostiziert worden. «Der Arzt des Sängers hat Fendrich weiterhin absolutes Sprech- und Singverbot verordnet.» In Deutschland sind von der Absage auch noch Konzerte in Passau und Ludwigshafen betroffen, in Österreich wurden Auftritte in Linz, Graz und Innsbruck abgesagt.

Für diese sechs Konzerte sind Ersatztermine zwischen 26. März und 12. Mai festgelegt worden, auch für das in der Salzburg-Arena abgebrochene Konzert gibt es einen Nachholtermin. Bereits gekaufte Tickets für Fendrichs «Schwarzoderweiß»-Tour bleiben gültig oder können zurückgegeben werden.