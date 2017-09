In den Schwanenhöfen in... sdad ein gastronomische Highlight ist „Hase & Igel“. TV-Koch Stefan Marquard hat 2014 das Restaurant eröffnet. Ganz im Stil des bekannten Punkrock-Kochs ist das Lokal recht spartanisch eingerichtet, blitzt roher Stahl neben Designermobiliar, sorgt Licht für Effekte, soll der Toilettengang mit der Water Lounge zum Erlebnis werden. Charmant-provokant sei das, was aus der Küche komme, erzählt Christoph Wehner, der gemeinsam mit Marquard und Nicole Nauen Mitbesitzer des Lokals ist. Die Karte bietet einen interessanten Mix: Dazu gehören der Fetisch Laxxx und veganes Taboulé und auch die Pasta mit weißem Tomatenschaum und Ossobuco-Ragout, Spareribs mit Chorizo-Bohnen und Polenta, Hirschrücken und Wildschweinkeule mit Sellerie-Creme und Apfel-Zimt-Flammkuchen und ein ligurischer Edelfischeintopf mit Knoblauchbaguette.

Gesund gebettet

Wer auf der Suche nach einem gesunden Schlaf ist, der ist bei Kai Wittkopp, Designberater beim BettenBauer in den Düsseldorfer Schwanenhöfen, genau richtig „Wir schlafen rund ein Drittel unseres gesamten Lebens. Da sollte es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass das eigene Bett einen gesunden und erholsamen Schlaf beschert.“ Darum entwirft und baut Kai Wittkopp für jeden seiner Kunden das ganz individuelle Bett. Ob Boxspring- oder Wasserbett, man kann Größe, Formen, Farben, Materialien und das Design ganz nach seinen Vorstellungen und Wünschen gestalten. Bei Rückenproblemen gibt es nichts Besseres als ein Wasserbett. Für alle, die die amerikanische Gemütlichkeit lieben, ist aber ein Boxspringbett die erste Wahl.

Schöner Showroom

Im Sommer 2014 ist in den Schwanenhöfen mit Iberian Living Home einer der schönsten Showrooms für Fliesen, Natursteine und Bäder entstanden, wo der Kunde eine breite Auswahl an exklusiven Materialien und Badeinrichtungen findet. Dazu gehört eine kompetente Beratung die die Wünsche der Kunden respektiert. Neue Ideen für Räume mit Persönlichkeit und dennoch funktional. Kunden können sich im Showroom inspirieren lassen, der ihnen einen umfassenden Überblick über Marken, Materialien und Möglichkeiten bietet.

haseundigel.eu

iberian-living-home.de

derbettenbauer.de