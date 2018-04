Berlin. Der Musikpreis Echo wird in seiner derzeitigen Form abgeschafft.

Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin mit. Auf einer außerordentlichen Sitzung habe sein Vorstand am Dienstagabend beschlossen, einen "vollständigen Neuanfang" herbeizuführen und einen neuen Preis ins Leben zu rufen. Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als antisemitisch kritisiertes Rap-Album. dpa/AFP