Berlin (dpa) - Es ist fast zehn Jahre her, dass Katy Perry «I Kissed A Girl» gesungen hat. Das gab ein bisschen Aufregung, wow, ein Frauenkuss in der Popmusik. Musikalisch war es ihr Durchbruch.

Es dürfte seitdem kaum einen Club oder ein Fitnessstudio auf dieser Welt geben, die noch nicht von Perrys stadiontauglichen Hits beschallt wurden. Jetzt gibt es mit ihrem neuen Album «Witness» wieder eine Reihe von Kandidaten für sommerliche Ohrwürmer, darunter «Chained To The Rhythm».

Ein Katy-Perry-Kurs für Anfänger: Sie spielt in einer Liga mit Lady Gaga, Miley Cyrus und Madonna. «Firework», «E.T.» und «Roar» sind große Hits. Ihr Album «Teenage Dream» wird in einem Atemzug mit Michael Jacksons «Bad» genannt. Bei Twitter hat die 32-Jährige fast 100 Millionen Anhänger, mehr als Justin Bieber und Barack Obama. Als ihre Rivalin gilt Taylor Swift, mit der sie, wie ein Talkshow-Moderator sagte, noch einen «Beef» auf dem Grill hat - also im Clinch liegt.

Musikalisch hat die Pastorentochter aus Kalifornien einige Stile abgegrast - Gospel, Poprock, Dance. Ihre neue Single «Bon Appétit» ist wieder cleverer Dance-Pop, dazu drehte sie ein sexy Video, in dem sie sich im Kochtopf räkelt. Auch Melancholisches ist dabei: Bei «Save As Draft» denkt man an den Moment, an dem man eine gefühlvolle E-Mail nicht abschickt. Für die Single «Swish Swish» arbeitete sie mit Rapperin Nicki Minaj zusammen.

Wenn man Perrys Stimme und Zuckerpop mag, funktioniert ihre Musik wie «Pixar»-Kinofilme für alle Altersgruppen. Die Erwachsenen freuen sich über die laszive und ironische Inszenierung, Kindern können einfach rumhüpfen.

Bei ihrem letzten Album «Prism» (2013) hatte Katy Perry gerade die Trennung von Comedian Russell Brand hinter sich. Und jetzt? Hat sie sich wieder neu erfunden, wie es so schön heißt. Die Haare trägt sie jetzt blond und kurz. Daran müssen sich manche Fans noch gewöhnen.

Zum Interview im Berliner Soho House kommt Perry mit rosa-weißem Sommerkleid und Turnschuhen. Sie ist freundlich, konzentriert, ein Profi. Wie jemand, der auf einer Tour der Boss von 100 Leuten sein kann. Ungeschminkt erkenne sie niemand, beim Aufwachen sehe sie aus wie eine Kartoffel, erzählt sie. Und ja, sie sei ein Kontrollfreak. «Das muss ich lernen: die Zügel loszulassen.»