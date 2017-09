Antwort: Die Karriere ist kein Wunschkonzert. Ich kann nicht alle halbe Jahre meine Meinung ändern und alles, was geplant ist, über den Haufen werfen. Da werden dann keine Verträge mehr kommen und eine Garde von Anwälten bereit stehen, um mich zu verklagen. Es kann natürlich passieren, dass die Qualität leidet und das Interesse an mir nicht mehr so da ist.

Frage: In Ihrem neuen Album ist von Zurückhaltung nichts zu merken.

Antwort: Das soll auch so sein. Klar, mit dem Alter büßt man eine gewisse Flexibilität in der Stimme ein. Ganz schnelle Koloraturen fallen mir jetzt natürlich schwerer als vor 20 Jahren. Das «piano» und das «pianissimo», das Weiche und die Höhen sind sehr gut erhalten. Aber wichtig ist, dass alles gesund gesungen wird. In dem Moment, in dem ich meine Stimme nicht mehr mit meinem Körper unterstütze, betreibe ich Raubbau an den Stimmbändern selbst. Das klingt dann zwar noch immer luftleicht und zart, aber für mich persönlich ist es falsch, sowas kann ich dann dauerhaft nicht herstellen. Dann bräuchte ich auch solche Aufnahmen nicht mehr zu machen. Da wäre ich nicht mehr ich selber.

Frage: Was bedeutet das französische Fach für die Stimme?

Antwort: Anders als bei Verdi, wo der Komponist von Anfang bis Ende einer Arie bei einer Stimmidee bleibt, sind die Franzosen wesentlich freizügiger. Da gibt es in einem Stück manchmal alles - lyrisch-leicht bis dramatisch. Man muss allerdings aufpassen, auf Französisch nicht durch die Nase zu singen, weil es die Stimme verengt. Da fühlen sich die Franzosen auch karikiert. Das muss alles in einem gesunden Maß sein.

Zur Person: Jonas Kaufmann (48) ist einer der berühmtesten Tenöre. Der Weg dorthin gelang aber nicht ohne Umwege: Nach dem Abitur nahm er zunächst ein Mathematikstudium in München auf. Einige Semester später aber entschied er sich endgültig für die Musik. Heute ist er auf den großen Opernbühnen der Welt zu Hause.