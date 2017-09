Düsseldorf (dpa/lnw) - Für Johan Simons ist Theater immer politisch. In seiner dreijährigen Amtszeit als Intendant der Ruhrtriennale hat er die Werte «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» auf den Prüfstand gestellt. Europa und auch Deutschland aber haben sich in diesen Jahren verändert.

Simons' Bilanz nach der Bundestagswahl: Deutschland dürfe sich nicht von der Willkommenskultur verabschieden. «Wir müssen noch offener sein», sagt Simons im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auch auf die AfD-Wähler müsse man zugehen, um mehr über sie zu erfahren.

Frage: Sie haben das Ruhrgebiet in Ihrer dreijährigen Intendanz gut kennengelernt. Ihre Devise war: «Seid umschlungen». Hat es funktioniert?

Antwort: Ja, das ist zum Teil gelungen. Wir sind auf die Menschen zugegangen, etwa mit «Urban Prayers Ruhr». Wir haben in Moscheen, in Synagogen, Hindu-Tempeln und christlichen Kirchen gespielt. Da gab es wirklich einen Austausch mit dem Publikum. Zum Beispiel in der riesigen Moschee in Duisburg-Marxloh - dort waren wir im Gespräch mit der Gemeinde und dem Imam. Schon früher bei meiner Theatergruppe «Hollandia» war meine Devise, Theater für Menschen zu machen, die nie ins Theater kommen. Aber ich möchte es nicht nur mit Einfachheit machen. Ich mache auch komplexe Dinge. Sie müssen verführerisch sein, aber manchmal auch intellektuell schwierig.

Frage: Sie haben auch in stillgelegten Zechen große Kohlenmischhallen bespielt. Was ist davon geblieben?

Antwort: Eine gute Frage. Der Bürgermeister von Dinslaken hat sich sehr bedankt dafür, dass die Bürger integriert wurden. Sie kamen in die Proben und die Aufführungen.

Frage: Haben Sie Hemmschwellen zur Hochkultur abbauen können?

Antwort: In der Jugendarbeit ging es in drei Jahren bis in die Familien, um Berührungsängste abzubauen. Wir haben auch die Festivalnacht für elektronische Musik «Ritournelle» organisiert. Da waren fast nur junge Leute. Es gab ein Festivalzentrum. Dort waren alle Veranstaltungen kostenlos.

Frage: Sie hatten auch einen dezidierten politischen Anspruch an die Ruhrtriennale. Am Ende wurden Sie pessimistisch.

Antwort: Nicht pessimistisch, aber wir wollten hinterfragen, inwiefern Freude und Hoffnungen für alle Menschen gleichermaßen gelten. Man macht die Intendanz für drei Jahre. Und ich hätte nie gedacht, dass sich die Welt in der Zeit so verändern würde. Ich wollte mit Blick auf Europa und die Willkommenskultur die Frage von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit stellen. Die Willkommenskultur passte auch zum Motto «Seid umschlungen».