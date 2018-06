Berlin (dpa) - Einmal dachte Lanrue, er sterbe. Es war Nacht und die Mitglieder von Ton Steine Scherben, deren Gitarrist er war, lagen nackt in ihren Betten. Die Polizei stürmte die Wohngemeinschaft in Berlin-Kreuzberg, Tempelhofer Ufer 32.

«Dann mussten wir uns an die Wand stellen», erinnert er sich. «Die hatten gezogene Maschinengewehre dabei. Und dann beschimpft Rio plötzlich einen von denen: «Du Schwein.» Da dachte ich echt, es knallt.»

Eine Geschichte über Lanrue ist immer auch eine Geschichte über Rio Reiser. Lanrue und Reiser - mit bürgerlichen Namen Ralph Peter Steitz und Ralph Christian Möbius - das waren die kreativen Köpfe hinter Ton Steine Scherben. Jener Band, deren Musik bis heute als Soundtrack der politischen Linken gefeiert wird.

Rio schrieb die meisten Texte, Lanrue einen Großteil der Musik. Zwei, die zur musikalischen Einheit wurden, um Hymnen wie «Keine Macht für niemand» und «Halt dich an deiner Liebe fest» zu kreieren. Zwei, die aber in der Öffentlichkeit immer nur einen Namen hatten: Rio Reiser. Während der eine nach seinem Tod mit Preisen, Straßen, die seinen Namen tragen, Theaterstücken und Denkmälern geehrt wird, bleibt es um den anderen still.

Lanrue kann durch die Straßen von Kreuzberg laufen und niemand erkennt ihn. Im Trixx, einem Tonstudio am Moritzplatz, improvisiert er auf einer Gibson ein paar Takte Blues. Er spiele nicht mehr so oft Gitarre, sagt er. Später wird er immer wieder die Kellertreppen aus dem Studio in den verwitterten Hinterhof hochsteigen, um Pausen von der Unterhaltung zu machen. Bevor er von einem nie veröffentlichten Debütalbum erzählt, das er mit Reiser vor dessen Tod aufgenommen hat, werden noch einige Zigaretten verglühen. Zum Gitarrenspielen muss er sich inzwischen manchmal zwingen, zum Sprechen auch.

Die Geschichte der Band spricht für sich. «Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen», singt Reiser 1972. Da war das zweite Album der Scherben, wie sie genannt wurden, gerade erschienen, und in West-Berlin tobte der Straßenkampf. Die Hausbesetzer gegen die Polizei und die Scherben mittendrin. Sie schliefen auf Matratzen im besetzten Bethanien, einem ehemaligen Krankenhaus in Kreuzberg, das 1970 stillgelegt wurde und heute künstlerische und soziale Einrichtungen beherbergt.

15 Jahre Bandgeschichte, fünf Alben. 1975 ziehen die Scherben aus Kreuzberg in einen baufälligen Hof in das nordfriesische Dorf Fresenhagen. Flucht aus dem Trubel, aber auch vor der Linken, von denen sich die Band immer mehr vereinnahmt fühlte. «Wir wurden nicht als normale Band behandelt», erzählt Lanrue. Gespielt wurde für einen Solidaritätspreis, Gewinne gab es nicht.