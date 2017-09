Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, die besonders beim Fahrradkauf berücksichtig werden müssen. Bei WM Bike gibt es daher Fahrräder von der Stange nur, wenn der Kunde es wünscht. Spezialisiert hat man sich bei WM Bike dagegen auf die Herstellung von individuell zusammengestellten Fahrrädern, die optimal abgestimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse des Käufers sind. Dieser erhält so ein ganz persönliches und einzigartiges Bike. In der hauseigenen Servicewerkstatt wird großer Wert gelegt auf hochwertige Verarbeitung, Exklusivität sowie intensive Beratung – und das zu fairen Preisen. Neben der eigenen Marke WM-Bike führt das Haus an der Kölner Straße 42 auch Fahrräder ausgewählter Hersteller wie etwa von Koga Miyata, Tern Falträder oder Puky. Egal, ob Kunden ein Rennrad, E-Bike, Faltrad, Liegerad, Fatbike, Kinder- oder Jugendrad, Citybike, Crossrad, Trekkingrad, Mountainbike oder ein individuelles Fahrrad suchen, bei WM Bike werden sie in jedem Fall fündig. Das Team von WM Bike berät gerne bei der Auswahl. Aktuell gibt das Fahrradgeschäft bis zu 50 Prozent Nachlass auf E-Bikes. Dabei handelt es sich um Auslauf- und Vorführmodelle und hauptsächlich um Damen-Rahmen mit unterschiedlichen Motoren der Marken Bosch, Bionx und Tranzx. Reinschauen lohnt sich also! Die Tradition des Hauses WM Bike Müller reicht mehr als 100 Jahre zurück: 1910 haben die Großeltern Willy und Elsbeth Müller ihr erstes Fahrradgeschäft in Wuppertal eröffnet.

wm-bike.de