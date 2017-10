Buenos Aires (dpa) - Und dann springt er vom Balkon in die Menge. Irgendwie fangen sie Campino auf, er schwebt über zahllose Hände.

Das Hemd hat der 55-Jährige schon lange ausgezogen, am rechten Oberarm des Sängers der Toten Hosen prangt ein Tattoo mit dem Bild der argentinischen Tangolegende Carlos Gardel, dazu der Slogan: «Mi Buenos Aires querido» - übersetzt: «mein geliebtes Buenos Aires».

Das letzte Konzert hier im «Museum» im Tangoviertel San Telmo war das kürzeste in der 35-jährigen Bandgeschichte der Toten Hosen. Beim ersten Lied «Opelgang» wogte die Menge so gegen die Bühne, dass sie zusammenbrach. «Ich musste erstmal mit einem Megafon die Leute beruhigen. Es gab keinen Notausgang», erinnert sich Campino.

Dieses Mal hält die Bühne, beim Jubiläumskonzert der «Pantalones Muertos» (spanisch für: Tote Hosen) - 25 Jahre nach dem ersten Auftritt am La Plata. «Argentinien, das ist eine Liebesgeschichte zwischen den Toten Hosen und Buenos Aires, inzwischen sind wir ein gut eingespieltes Ehepaar, 25 Jahre zusammen», sagt Campino.

Zur Feier des Tages wird der Hit «Tage wie diese» mit spanischem Refrain gegeben: «Días como estos». Auch Fans aus Deutschland sind angereist, es sind große Freundschaften entstanden. Einige Fans aus Deutschland kommen regelmäßig zu Besuch bei den Freunden, vor dem Konzert wird ein Satz Fortuna Düsseldorf-Trikots an Argentinier überreicht. Man singt draußen gemeinsam «You'll never walk alone.»

So wie Campino nur gebrochen spanisch spricht, hört es sich auch etwas speziell an, wenn die Argentinier sich an «Wünsch Dir was» oder «eisgekühlter Bommerlunder» probieren. Zwischendurch darf ein blinder Fan das Schlagzeug übernehmen. In Deutschland gilt die Band ja fast als Mainstream, hier können sie noch wilde, ursprüngliche Punkrockerlebnisse feiern. Nach dem Ende der Militärdiktatur 1983 bildete sich eine der lebendigsten Punkszenen Südamerikas heraus - mit Bands wie Los Violadores, «die Vergewaltiger». Nirgendwo haben die Toten Hosen außerhalb Europas so oft gespielt. Wie es dazu kam?

Anruf bei Michael Reichel, heute Taxifahrer im Raum Karlsruhe. Er kannte Campino, Breiti und Co. von gemeinsamen Fußballspielen am Rande von Konzerten. Von 1988 bis 1990 war er für die Deutsche Bank in Buenos Aires, kündigte und kam 1992 als Konzertveranstalter und Punkfan zurück an den La Plata. Er brachte Radiosendern Kassetten mit Hosen-Songs vorbei. «Das kam richtig gut an», erzählt Reichel. «Dann hab ich Kiki (Tourleiter der Hosen) angerufen und gesagt, kommt einfach mal rüber.» Auf eigene Faust kaufte er acht Flugtickets - und der erste Auftritt war dank Mundpropaganda mit über 2000 Leuten gleich restlos ausverkauft - zum 25-Jahr-Jubiläum werden sie auch bei einem Fan zuhause im Wohnzimmer spielen.