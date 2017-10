Die Toten Hosen rocken Buenos Aires - es ist das 25-Jahr-Jubiläum. Die Punk-Rocker aus Düsseldorf haben sich immer auch als politische Band verstanden, nach dem Erfolg der AfD setzt Sänger Campino daheim auf eine Erleuchtung, auch bei «der mattesten Birne im Land».

Buenos Aires. Campino hat die Liste mit den Songs im Hotel vergessen, nun muss die Crew der Toten Hosen sehen, wie sie rasch eine neue erstellt. Draußen läuft schon der Soundcheck. Kurz vor dem Jubiläumskonzert, 25 Jahre nach dem ersten Auftritt in Buenos Aires, sprechen der Sänger sowie der Bassist Andi im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur über ihre Empfehlungen für den Umgang mit der AfD, zusammengebrochene Bühnen in Buenos Aires und Neid-Diskussionen.

Ihr positioniert Euch klar politisch, wie sehr hat Euch der auch in Argentinien diskutierte Ausgang der Bundestagswahl überrascht?

Campino: «Man muss Sorge haben, dass sich keine starke, handlungsfähige Regierung findet. Wie weit kann man bei Parteien wie der FDP an den Common Sense appellieren, wie weit stecken die ihr Ego zurück? Dass sich Leute zusammenreißen, die sich sonst nicht so viel zu sagen haben, für das Land. Mir erschienen da zuletzt die Grünen noch am offensten. Ich kann sehr gut damit leben, dass Frau Merkel weiter Kanzlerin bleiben soll. Aber praktisch CDU, CSU, FDP und Grüne unter einen Hut zu bringen, das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Ich wünsche der Frau einfach nur stabile Nerven.»

Andi: «Die Tatsache, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist, ist ganz klar eine traurige Tatsache. Das wird sich zeigen, ob die anderen Parteien es hinbekommen, die AfD mit guter Politik wieder klein zu machen. Rechts wählen ist leider gerade weltweit ein Trend.»

Beim Umgang mit der AfD dominiert gerade eine gewisse Hilflosigkeit - auch Ihr habt unter AfD-Wählern sicher Anhänger...

Andi Campino (55) heißt eigentlich Andreas Frege. Der Düsseldorfer war Sänger der Band ZK, aus der 1982 die Toten Hosen hervorgingen. Die einstigen Punk-Rocker zählen heute zu den kommerziell erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern. Campino arbeitet auch als Schauspieler und ist Vater eines Sohnes. Andi alias Andreas Meurer (55) gehört mit Campino zu den Gründungsmitgliedern der Toten Hosen, er ist verheiratet. Beide sind große Fortuna Düsseldorf-Fans. Vor kurzem haben sie mit «Laune der Natur» das 16. Studioalbum herausgebracht.

Campino: «Das sind nicht irgendwelche Zombies, die wieder auferstanden sind. Wir leben in anstrengenden Zeiten, Beispiel Flüchtlingskrise. Das war schon immer so, da haben wir gute 20 Prozent in Deutschland, die eine einfache Lösung wollen. Viele Medien haben diese Diskussion mit angefeuert. Aber wenn es um die Zukunftsvisionen geht, wird auch der mattesten Birne im Land klar werden, dass die AfD hoffentlich eine vorübergehende Erscheinung ist.»

Welche Aufgabe seht Ihr für Euch als Künstler, Spaltungstendenzen und Hass in der Gesellschaft entgegenzutreten?