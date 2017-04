Baden-Baden. Die Toten Hosen sind auf dem Weg, Ed Sheeran mit seinem Dauerbrenner «Shape Of You» von der Spitze der deutschen Single-Charts zu verdrängen. Ihr neuer Hit «Unter den Wolken» liegt in einer Zwischenbilanz vorn, wie GfK Entertainment am Mittwoch mitteilte.

Ausgewertet wurden dafür die Verkäufe zwischen Samstag und Montag. Insgesamt drücke die Echo-Verleihung den Musikverkäufen ihren Stempel auf, hieß es: Fast ein Fünftel der erfolgreichsten Songs stammt von Show-Acts und Gewinnern der am vergangenen Donnerstag verliehenen Musikpreise. So stehen die Echo-Sieger Rag'n'Bone Man («Skin») und Drake («Passionfruit») auf den Plätzen 9 und 22.

Für Aufsehen sorgt weiterhin Jan Böhmermann (Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann) mit seiner Satire-Nummer «Menschen Leben Tanzen Welt» aus dem «Neo Magazin Royale»: Sie schnellt von Rang 84 hoch an die siebte Stelle.

In den Album-Charts zeichnet sich laut GfK Entertainment ein Zweikampf um die Spitze zwischen den Rocklegenden Deep Purple («inFinite») und dem Schlagerduo Fantasy («Bonnie & Clyde») ab. dpa