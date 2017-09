Nun ist das fünfte Album erschienen, und „Wonderful Wonderful“ klingt nicht mehr ganz so großspurig wie seine Vorgänger. Die erste Single „The Man“ ist sogar verdammt poppig. Flowers spielt mit seinem Image. Er singt: „I got gas in the tank/I got money in the bank/I got news for you baby, you’re looking at the man.“ Im dazugehörigen Video verkörpert er genau den Macho, den er die letzten Jahre so überzeugend gespielt hat. Das neue Album markiert einen Wendepunkt. Die Songs, sagt Flowers, handeln von „dunkleren Territorien, von Selbstreflektion, vom Älterwerden und davon, wie schnell die Zeit vergeht“. Er blicke in den Spiegel und singe über seine Familie.

Zwei Bandmitglieder werden auf der kommenden Tour nicht dabei sein. Bassist Mark Stoermer, heißt es, werde zurück aufs College gehen. Und Gitarrist Dave Keuning gönnt sich eine Pause. Er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen anstatt zu touren. Die Killers sind älter geworden.