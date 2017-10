London (dpa) - Es ist neun Uhr morgens, und die drei Weltstars Jackie (66), Marlon (60) und Tito (63) - Jermaine ist nicht dabei - sitzen überpünktlich auf dem Hotelsofa und warten auf Fragen. Morgen werden sie in London auftreten - vor vollem Haus natürlich. Disziplin sei sehr wichtig, darin stimmen die Brüder überein.

Nach einem Konzert gehe es ins Bett, vielleicht noch ein Buch, etwas Fernsehen oder ein Anruf bei der Familie. «Das stammt noch aus unseren Jackson Five-Tagen», erklärt Marlon. «Als Kinder hatten wir Ausgangssperre, wir mussten ins Bett, selbst wenn wir unterwegs waren», und Jackie fällt ihm ins Wort: «Wir feiern auf der Bühne!»

Gerade ist der Bildband «The Jacksons» erschienen, für den sie alte Familienfotos aus Speicher und Keller gekramt haben. Er zeichnet ein übermäßig harmonisches Bild einer der berühmtesten Musiker-Familien der Welt. Die neun Geschwister wachsen in den 50er Jahren in einem kleinen Dreizimmer-Holzhaus in Gary, Indiana, auf. Die Eltern bewohnen ein Zimmer, die sechs Jungs teilen sich das zweite, und die drei Töchter schlafen auf Klappsofas im Wohnzimmer. «Die Peitsche schwang mein Vater», gesteht Jackie im Buch. «Meine Mutter war lässiger.»

Tito spielt heimlich auf der Gitarre seines Vaters, bis eine Saite reißt. Im Buch erinnerte er sich an dessen Reaktion: «Wer hat meine Gitarre gespielt?», war das Erste, was er sagte. Ich begann zu weinen, und er verabreichte mir eine ordentliche Tracht Prügel. Dann sagte er: «Zeig mir, was du kannst.» So beginnt der legendäre Erfolg der Brüder.

1969 schließen sie einen Plattenvertrag mit dem Soul-Label Motown, das Stars wie The Supremes, Stevie Wonder und The Temptations unter Vertrag hat. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten werden die Jacksons eine der erfolgreichsten Bands der Popgeschichte. Zu Beginn nimmt Motown-Star Diana Ross die Jugendlichen unter die Fittiche. «Wir waren ihre Protegés», wirft Tito mit tiefer Stimme ein. «In einem Tonstudio sein, Songs schreiben, vor der Presse stehen», fügt Jackie hinzu. Sie habe ihnen das Geschäft beigebracht.

Schon die erste Single für Motown, «I Want You Back» (1969) wird ein Hit - der erste von vielen Ohrwürmern wie «Never Can Say Goodbye» (1970) und «Can You Feel It» (1980). Im Bildband «The Jacksons» erinnert sich Jackie, wie sich ihr Alltag durch den Erfolg veränderte. «Wir gingen immer noch zur Schule, und viele Kids in der Klasse wussten nicht, wer ich war. Mädchen kamen an die Tür des Klassenzimmers und kreischten einfach los.»