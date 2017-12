Gigantisch und monströs: ein Ausblick auf die Spiele „Monster Hunter: World“ und „Shadow of the Colossus“.

Lange müssen sich Spieler nicht mehr gedulden, bis die ersten Highlights des Jahres 2018 erscheinen. Schon am 26. Januar veröffentlicht der japanische Entwickler Capcom mit „Monster Hunter: World“ einen potenziellen Anwärter auf den Titel „Game des Jahres“. Der Spieler schlüpft darin in die Rolle eines furchtlosen Helden. Im Auftrag verschiedener Personen soll er nach bedrohlichen Kreaturen wie kleinen Echsen und riesigen Drachen jagen. Doch bevor er in die Wildnis zieht, sollte er sich bestens vorbereiten – denn die meisten Gegner sind ihm körperlich überlegen. Zur Verfügung stehen ihm diverse Rüstungsgegenstände und verschiedene Waffen wie Schwerter, Gewehre oder Hämmer. Um sich weiter für seine Expedition in der feindlichen Natur zu wappnen, kann er zudem Ressourcen abbauen, mit denen er seine Schlagkraft steigert. Trifft er schließlich auf einen Feind, geht es ordentlich zur Sache. Je größer sein Kontrahent, desto härter die Auseinandersetzung.

Begleitet wird der Held dabei von einem katzenartigen Kumpel, der eigenständig Fallen legt und ihn in kritischen Phasen heilt. Das ganze Abenteuer in seiner prächtig gestalteten und lebendigen Fantasy- und Dschungel-Welt kann der Spieler solo oder im Koop-Team mit bis zu drei weiteren Jägern online erleben. Sollte er einen Gegner alleine nicht besiegen können, darf er andere Spieler hinzu rufen – eine Hilfe, die nicht selten benötigt wird. Denn die Bestien alles andere als friedlich. „Monster Hunter: World“ erscheint zunächst für die beiden Konsolen Playstation 4 und Xbox One, bevor voraussichtlich im Mai eine PC-Version auf den Markt kommt.

Der Reiter Wanda zieht in eine menschenleere Welt hinaus

Ausschließlich auf Playstation 4 hingegen dürfen Spieler nach Giganten jagen. Das Action-Adventure „Shadow of the Colossus“ ist ein Remake des gleichnamigen Kultspiels von 2006. Um ein Mädchen zu retten, zieht der einsame Reiter Wanda in eine menschenleere Welt hinaus. Schafft er es, 16 Kolosse zu besiegen, erringt er die Macht, ein Wunder zu vollbringen. Auf dem Rücken seines treuen Pferdes Agro durchquert der Held Schluchten, Täler, Berge und Pässe, bis es schließlich zum Showdown kommt. Obwohl klein wie eine Maus und nur bewaffnet mit einem Schwert, stürzt sich Wanda in den Kampf. Mit einem Satz krallt er sich am Huf-Fell des Monstrums fest und kämpft sich mühsam an ihm hoch. Sein Ziel ist der Kopf mit einer verletzlichen Stelle. Nur hier kann er zum Schlag ansetzen und den Riesen in die Knie zwingen.

„Shadow of the Colossus“ hat in seiner komplett überarbeiteten Version nichts von seinem einstigen Reiz verloren. Grafisch auf zeitgemäßem Niveau versprechen die monumental inszenierten Kämpfe gegen Stier-, Spinnen-, Reptil- oder Flugsaurier-Kolosse auch die heutige Spielergeneration in ihren Bann zu ziehen. Das einzigartige Abenteuer erscheint am 6. Februar.