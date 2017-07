Baden-Baden (dpa) - Das Lied «Shape Of You» des Singer-Songwriters Ed Sheeran (26) ist der bisherige Hit des Jahres. In einer Halbjahresauswertung der Offiziellen Deutschen Charts kommt der Song des Briten auf Platz eins, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte.

Platz zwei erreicht der eingängige Latino-Hit «Despacito» des puerto-ricanischen Duos Luis Fonsi feat. Daddy Yankee.

Rang drei erobert die House-Nummer «Tuesday» von Burak Yeter feat. Danelle Sandoval, eine Neuauflage des drei Jahre alten gleichnamigen Hip-Hop-Hits von ILoveMakonnen und Drake.

Dahinter liegen die Elektropop-Songs «Something Just Like» von The Chainsmokers & Coldplay sowie «It Ain't Me» von Kygo & Selena Gomez.

Bei den Alben kommt «Helene Fischer» von Helene Fischer auf Platz eins, gefolgt von dem «Divide» ausgesprochenen Album von Ed Sheeran («÷»), «Laune der Natur» von den Toten Hosen, «Spirit» von Depeche Mode sowie dem Live-Album «Rammstein: Paris».

In einer anderen Halbjahreswertung kürten die Marktforscher von Media Control den Kinofilm der ersten sechs Monate 2017: Es ist «Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe».

Im Halbjahresranking der Offiziellen Deutschen Kinocharts kommt er auf mehr als 3,4 Millionen Besucher. Zum Startwochenende im Februar seien knapp 850 000 Menschen in die deutschen Kinos geströmt - nur «Fast & Furious 8» habe dies an seinem Startwochenende im April mit 1,14 Millionen Tickets getoppt.

Zum deutschen «Social Media King» kürte Media Control den Musiker Bonez MC. Über die drei Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram und Twitter generierte der Rapper demnach die mit Abstand meisten Interaktionen (Summe aller Likes, Reactions, Shares, Comments, Retweets & Mentions) aller deutschen Künstler in den Musikcharts.

Allein auf dem Instagram-Account von Bonez MC registrierte Media Control mehr als 40 Millionen «Likes» in der ersten Jahreshälfte.