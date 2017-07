Antwort: Das Ja kam nicht sofort. Zunächst wollte ich die Anfrage ablehnen, aber dann hatte ich ein paar Ideen und Impulse. Das ist immer sehr gefährlich - wenn mir das passiert, muss ich ein Stück unbedingt machen. Das ist wie beim Stierkampf - ich habe Blut geleckt und muss das zu Ende bringen. Ich habe jahrelang geglaubt, ich mache dieses Stück niemals. Aber ich habe einen Weg gefunden. Alles drum herum hat gestimmt, die Besetzung, der Dirigent. Also habe ich gesagt: Why not? Warum nicht?

Antwort: Ich versuche immer, bei den Proben eine Balance aus Ernsthaftigkeit und Spaß herzustellen. In Bayreuth trägt Philippe Jordan, in dessen Adern Theaterblut fließt, maßgeblich dazu bei. Man erwartet ja immer einen theatralischen Dirigenten in der Oper und umgekehrt einen musikalischen Regisseur. Das ist eigentlich Opern-Utopie.

Frage: Bei den «Meistersingern» schwingt unglaublich viel mit, die Oper schleppt viel mit, viele Deutungen, Interpretationen. Wie gehen Sie damit um?

Antwort: Verglichen mit anderen Wagner-Opern, bei denen die Charaktere auch kompliziert sind, sind sie bei den «Meistersingern» zudem sehr ambivalent - auch wegen der Themen: Was ist Kunst, was ist deutsche Kunst? Was ist gute Musik, was schlechte? Was ist Deutsch und was nicht? Wer entscheidet darüber? Wer ist Teil der Gemeinschaft? Diese Themen sind explosiv, das waren sie im 19. und 20. Jahrhundert und das sind sie auch im 21. Jahrhundert. Und es wird noch viel komplizierter dadurch, dass Wagner das Werk als Komödie schrieb. Die Charaktere sind besonders im Fall von Hans Sachs und Beckmesser vielschichtig und sehr ambivalent. Das Stück pendelt. Es ist fünf Stunden später etwas völlig anderes als am Anfang. Es ist das einzige große Wagner-Stück mit einem Kollektiv im Titel. Hans Sachs ist die längste Partie, taucht aber nicht im Namen auf. Das ist für mich der erste Schlüssel. Und der nächste Schlüssel: Was ist überhaupt komisch, humorvoll darin? Ja, es gibt einige witzige Momente in der Oper. Und ja, wir lachen über Beckmesser. Aber es ist eine gemeine Komik. Das ist keine Komödie in der Tradition von Shakespeare. Wagners Humor ist böse.

Frage: Und die Oper trägt einen konkreten Ortsnamen im Titel, Nürnberg.

Antwort: Es ist sehr wichtig, wie man Nürnberg auf die Bühne bringt. Ich würde behaupten, dass man andere Wagner-Opern überall spielen lassen kann. Man kann «Tristan» auf dem Mond ansiedeln, Cornwall ist nur eine Metapher. Ebenso der Venusberg bei «Tannhäuser», der für Erotik steht. Nürnberg hingegen ist Nürnberg. Allerdings nicht das reale Nürnberg, wie in einem Dokumentarfilm. Vielmehr eine Idee von Nürnberg. Ende des 18. Jahrhunderts wurde Nürnberg als Utopie entdeckt, als Paradies auf Erden. Im 19. Jahrhundert war Nürnberg eine geträumte Phantasie. Die Idee, dass Handwerker Nürnberg kontrollieren, war keine historische Realität. Nürnberg war eine internationale Handelsstadt, es war nicht so, dass Handwerker regierten und immer die Sonne schien. Aber wie konnte in weniger als 100 Jahren die romantische Utopie zur deutschen Dystopie werden? Vom romantischen Phantasiebild über die Nürnberger Gesetze, die Reichsparteitage, die Vernichtung im Zweiten Weltkrieg hin zu den Nürnberger Prozessen: Ich kenne kein anderes Beispiel für eine Stadt, die so eine extreme Entwicklung durchgemacht hat.