Das Stimmwunder aus Chicago präsentiert mit ihrem neuen Album „Evolution“ neue Songs zwischen Rock, Pop und Soul.

Mit dem Album „Evolution“ will Anastacia aufzeigen, dass sie sich persönlich weiterentwickelt hat. Schon zweimal in ihrem Leben bekam die Sängerin die Diagnose Brustkrebs, aber ihren Humor hat sie nicht verloren. Parallel zu ihrer Platte entwarf sie für Aldi Süd eine neue Modelinie im Glamrock-Style. Ein Gespräch über Kampf, Krankheit und ihren missglückten Auftritt in einer Castingshow.

Anastacia, Sie haben Ihr neues Album „Evolution“ in Schweden aufgenommen. Wie kam es dazu?

Anastacia: Das hatte etwas damit zu tun, dass ich für Aldi meine erste Modelinie konzipiert habe. Eigentlich sollte sie in der Saison Frühling/Sommer 2018 rauskommen. Dann hätte ich mich vorher auf mein Album und meine Tournee konzentrieren können. Aber ich verstand mich mit den Aldi-Leuten so toll, dass wir die Modelinie in Rekordzeit entworfen haben. Und dann brauchte ich noch Begleitmusik in Form einer Platte. Also fing ich im März, während einer Englandtournee, an zu schreiben. Zwischendurch flog ich immer wieder nach Schweden, um an Songs zu arbeiten. Ich fühlte mich wie ein Roadrunner und zuweilen überfordert, aber die Songs wollten plötzlich aus mir heraus.

Bisher haben Sie Ihre Platten in Amerika aufgenommen. War es schwer, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen?

Anastacia: Ich habe bisher auch sämtliche Songs in meinem Haus geschrieben. Normalerweise benutze ich mein eigenes Auto, wenn ich an einer Platte arbeite. Ich mag es, wenn es entspannt zugeht. Diesmal fühlte es sich aber an, als würde mir jemand eine Pistole auf die Brust setzen. Ich muss darüber lachen, weil ich noch immer nicht begreife, wie ich das alles geschafft habe. Ich hätte auch grandios scheitern können. Schlimmstenfalls hätte es zu dieser wundervollen Modelinie keine Platte gegeben. Das wollte ich aber unbedingt vermeiden.

Sie gelten als Kämpfernatur, spätestens seit Sie den Krebs besiegt haben.

Anastacia: Ich bin ein Boxer im Regen! Wenn ich an etwas glaube, dann stehe ich voll dahinter, aber ohne jemanden von meiner Meinung überzeugen zu wollen. Als ich die Diagnose Brustkrebs bekam, habe ich das Wort „Cancer“ (Krebs) umgeändert in „Can“ (kann). Die ersten drei Buchstaben fand ich super, die restlichen drei brauchte ich nicht.