Tatiana Ungeheuer von my-beautyfit schwört auf die moderne Technologie und bietet sie neuerdings ihren Kunden an. Das Einzigartige an der schonenden Methode, mit der Tatiana Ungeheuer und ihr Team in ihrer Fitness-Beauty-Wellness-Lounge gegen die überschüssigen Pfunde ihrer Kunden kämpft, ist die Kombination von Fettabbau durch Ultraschall bei gleichzeitigem Muskelaufbau durch neuromuskuläre Stimulation. Die Stellen, an denen Fett abgebaut wird, werden zugleich wieder gestrafft, sodass keine Erschlaffung des Hautbildes eintritt. Die Technologie ist auch längst überfällig. Denn in Europa gelten mehr als die Hälfte der Menschen als übergewichtig. Bei der heutigen Ernährungsweise überschreiten die meisten Menschen ihren Grundbedarf an Kalorien. Ungewollte Fettpolster sind schnell angesammelt, nur abbauen will der Körper sie nicht. Selbst bei sportlichen Aktivitäten tut sich der Körper schwer. Denn meistens wird der gesamte Körper in Bewegung gesetzt, die Problemzonen werden jedoch nicht gezielt erreicht. Hier hilft das Konzept von my-beautyfit. Es zielt direkt auf die Problemzonen ab. „Bereits in der ersten Woche spürte ich einen deutlichen Unterschied, und dass ohne mich zu quälen“, sagt Irina Rump. „Unseren Analysen zufolge ergibt sich, bereits nach der ersten Behandlung, eine Umfangsreduktion von ein bis drei Zentimetern.“ Dies sei keine Überraschung, denn zahlreiche Studien belegen die enorme Wirkung der Elektromuskelstimulation (EMS) in Kombination mit Ultraschall. Eine einmalige Probebehandlung gibt es für 47 Euro, Telefon: 68857566. Das EMS-Training und die Anwendungen werden individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Neu bei my-beautyfit ist Kryolypolyse – eine Kältebehandlung gegen störende Fettpolster.

my-beautyfit.de