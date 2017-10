Thomas Hermanns inszeniert Musical rund um Take That & Co. Die Revue ist im März in Köln, Düsseldorf und Oberhausen zu sehen.

München. „Wir hatten eigene Trucks für die Stofftiere, die auf die Bühne geworfen wurden. Sie rochen nach Schweiß und Parfüm“, erinnert sich Bastiaan Ragas, der mit seiner Boyband Caught in the Act in den 1990ern weltweit Erfolge feierte. Heute sind er und seine Kollegen Eloy de Long und Lee Baxter gestandene Männer und Familienväter. „Ich würde meinem Sohn heute nicht unbedingt zu so einer Karriere raten. Erst war es aufregend, dann war es harte Arbeit und heute sind wir wieder glücklich, wenn man uns auf der Bühne zujubelt“, sagt der Sänger.

Mit seiner Band ist er inzwischen ins Rampenlicht zurückgekehrt. In München war das Trio zu Gast bei der Weltpremiere der Revue „Boybands Forever“ im Deutschen Theater. Dort zeichnet Entertainer Thomas Hermanns die Geschichte einer Boyband mit allen Höhen und Tiefen nach. „Wir haben sehr lange nach den geeigneten Darstellern suchen müssen. Insgesamt gab es drei Castings in verschiedenen Ländern. Wir brauchen für das Projekt Künstler, die sowohl die anspruchsvolle Choreographie als auch den Gesang beherrschen und das über zwei Stunden“

Fünf Archetypen hat Hermanns bei den Boybands von den New Kids on the Block bis zu One Direction erkannt. „Es gab den Leadsänger, das war der Typ Schwiegersohn. Dann gab es den süßen Blonden, der immer schon fast wie ein Mädchen aussah. Dazu kamen Bad-Boys wie Robbie Williams oder AJ und der Bruder-Typ, der oft der beste Tänzer mit dem schönsten Körper war. Und dann gab es noch den Fünften, an den sich später keiner mehr erinnert kann. Gerade diesen wollten wir in unserer Show ausführlich vorstellen.“

Hermanns wäre selbst eher ungern bei so einer Boyband gewesen. „Da hätte ich lieber die Rolle von Frieda bei Abba übernommen“, sagt der Mann, der gleichzeitig Autor und Regisseur für das Stück ist. Dieses ist noch bis Mitte Oktober in München und geht dann im kommenden Jahr auf Tour. Im März ist es unter anderem in Köln, Düsseldorf und Oberhausen zu sehen.

Fan der Boybands wurde Hermanns in den 90ern: „Eigentlich war ich als New Waver zu cool für so etwas, aber für mich ist das die beste Popmusik seit Motown in den 60ern. Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und wollte wissen, warum dieses Phänomen so gut funktioniert.“ Zu dem Phänomen Boyband gehört für ihn auch, dass die Lieder die Gruppen überlebt haben und dass noch vor wenigen Jahren mit One Direction eine neue, junge Boyband Erfolge feierte und das genau nach dem Konzept der 90er.