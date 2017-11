„You and me“, „Du und ich“, nennt sich die Retrospektive für die Fluxus-Künstlerin Takako Saito.

Siegen. Anderthalb Lastwagenladungen mit diversen Kisten von Takako Saito wurden vor zwei Monaten im Museum für Gegenwartskunst in Siegen abgeladen und wochenlang ausgepackt. Gleichzeitig zog die Künstlerin ins Gästezimmer des Hauses, um dem Team von Museumschefin Eva Schmidt beim Aufbau zu helfen. Denn Siegen hat sich die Mammutaufgabe gestellt, die erste große Retrospektive der Fluxus-Künstlerin Takako Saito (88) zu präsentieren. In 14 Räumen ist alles untergebracht. Zur Vernissage wird am Sonntag eingeladen. Der Katalog wird allerdings noch einige Monate auf sich warten lassen.

Die Japanerin startete ihre Karriere als Tellerwäscherin

Fluxus ist eine lateinische Vokabel für „fließen“. Den Stil, den George Maciunas in den frühen 1960er Jahren in New York daraus ableitete, gleicht einem fließenden Übergang zwischen Kunst und Leben. Man könnte ihn auch als Dada der Moderne bezeichnen. Diese Richtung ist aktueller denn je angesichts von Aktionen und Performances jeder Art. Saito hört es dennoch nicht gern, wenn man sie als Fluxus-Künstlerin bezeichnet, weil der große George Maciunas die kleine Takako aus Japan eher ausgenutzt hat. „Er war ein sehr egoistischer Mensch“, sagt sie über ihren einstigen Nachbarn in Chinatown. Sie unterstützte ihn bei der Ausführung seiner Multiple-Editionen, was er ihr jedoch kaum dankte.

Sie war 34 Jahre alt, als sie ihre Heimat in Sabae-Shi bei Kyoto verließ. Sie hatte Kinderpsychologie studiert und an der Junior-Hochschule unterrichtet. Die Familie war jedoch entsetzt über ihren Weggang, weil man als junge Frau gefälligst auf einen Bräutigam hätte warten müssen. Ohne finanzielle Rückendeckung und familiären Zuspruch schiffte sie sich in New York ein, jobbte als Au-pair-Mädchen, als Kellnerin und Köchin.

1979 landete sie in Düsseldorf und blieb

Das sollte sie auch in ihren weiteren Stationen in Frankreich, England und Italien machen. Immer ging es darum, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht verlängert wurden. 1979 landete sie in Düsseldorf und blieb. Eva Thomkins hatte ihr eine Anstellung an der Werkkunstschule in Essen im Fach Textilgestaltung besorgt, und das Düsseldorfer Kulturamt vermittelte ein Atelier, in dem sie noch heute von morgens bis abends schöpferisch tätig ist.

„You and me“ nennt sie ihre Ausstellung in Siegen, denn nur im Miteinander kann ihrer Meinung nach Kunst entstehen. Die Besucher machen in der Regel selbstvergessen mit, was im Museum normalerweise nicht erlaubt ist. Aber bei Takako Saito gibt es sogar einen Shop, wo sich der „Kunde“ eine getrocknete Schale aus Avocado oder Orange, einen Teller oder eine Kaffeefiltertüte nimmt und mit kleinen, bereitstehenden Dingen füllt. Hat er sie bezahlt, werden Gefäß und Inhalt von ihr und vom Besucher signiert.