Als Autodidakt wurde der Meerbuscher Leon Löwentraut auserwählt, die Entwicklungsziele der Unesco zu malen. Die Werke gehen in die Welt. Eine Begegnung in Düsseldorf.

Düsseldorf. Kameraleute warteten gestern brav in der Galerie Geuer & Geuer, bis sie an die Reihe kamen, um den blonden Jüngling Leon Löwentraut vor seinen Bildern festzuhalten. Die Eltern Heike und Jörg hatten sich schick gemacht. Die Mutter trug zu ihren Stöckelschuhen ein farbenfrohes Etui-Kleid mit Dekolleté, farblich passend zur Kunst des 19-Jährigen. Papa und Mama klatschten eifrig, als der Galerist Dirk Geuer den „Hype-Künstler“ vorstellte und von seiner Leidenschaft schwärmte. Der Junior aber nahm den Medienrummel gelassen hin. Jeweils zehn Minuten gewährte er einem Journalisten, dann kam der nächste an die Reihe. Der Jung-Maler war nämlich ausgewählt worden, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Weltgemeinschaft und der Vereinten Nationen künstlerisch zu interpretieren. 17 globale Ziele will er in 17 Bilder fassen, die bis 2030 um die ganze Welt touren.

„Picasso war eine sensationelle Person. Er ist mein großes Vorbild.“

Leon Löwentraut, Künstler

Seinen Weg zur Karriere erzählt Leon Löwentraut, der wirklich so heißt, nur zu gern. Mit sieben Jahren habe er angefangen zu malen, weil die Mutter gemalt hat. Je älter er wurde, desto schneller habe er sich auch Werke anderer Künstler angeeignet. Wie eine Gebetsmühle rasselt er seine Antworten herunter, um bei Picasso zu landen, seinem Helden: „Picasso war eine sensationelle Person. Er hatte viel Charme. Er hat für mich eine absolute Vorbildfunktion. Er ist einer der größten Künstler der Welt.“ Als Nachwuchstalent gibt er offen zu: „Natürlich möchte ich auch so ein Großer werden, allerdings mit einem eigenen Stil.“

Er sei mächtig stolz, dass die Kommission der Unesco ihn, den Newcomer, für ihre Ziele zur Armut, zu den Menschenrechten, zur Gleichstellung der Geschlechter vorgeschlagen habe, wo es ja so viele berühmte Künstler auf der Welt gibt.

Auch die Eltern werfen sich in die Brust. Mutter Heike erklärt, sie haben 32 Jahre lang als Krankenschwester gearbeitet und jetzt ihren Beruf aufgegeben, um dem Sohn zu helfen. Und der Papa, Jörg Löwentraut, hat seinen Job als Einzelhandelskaufmann heruntergeschraubt. „Wir unterstützen Leon, wo es nur geht, denn es besteht die Gefahr, dass man ihn aussaugt“, sagt er.

Die Bodenhaftung bei Papa und Mama ist gewollt. Gemalt wird im Haus der Eltern im Keller, in der Regel am späten Nachmittag, am Abend oder gar in der Nacht. Vor einem Jahr schloss er die Schule mit der mittleren Reife ab. Und nun malt er Nonstopp. „Kunst ist eine Leidenschaft. Das ist ein Zustand, in dem man starke Gefühle empfindet“, erklärt er. Und wenn die Emotionen kommen und gehen? Davon will er nichts wissen. „Wenn es nicht riskant ist im Leben, macht es doch gar keinen Spaß“, erklärt er. Er könne nicht ruhig an ein Bild herangehen, da würde er ja beim Malen einschlafen.