Düsseldorf. Lange Zeit schienen im Rückblick die 70er Jahre die kulturloseste Dekade des 20. Jahrhunderts zu sein. Die 70er waren für einen Menschen des Jahrgangs 1962 Kindheit und Jugend. Der Alltag weitgehend fremdbestimmt, entweder von Eltern, die sagten, welche Meinung gerade die Richtige, oder von Lehrern, die sagten, was im Augenblick gerade das Wichtige war. Jugend in den 70ern war für Jungs, die in der Eifel geboren und am plattesten Niederrhein sozialisiert wurden, keine leichte Zeit.

Die Hosenschläge weit, die Klamotten bunt, die Haare lang – bei dem, der das durfte. Wer nicht, der war ein armer Tropf. So gesehen waren die 70er echt hart, wirkten auf den Heranwachsenden kulturlos. Was für ein Blödsinn angesichts von Filmen wie Star Wars, von Rock-Bands wie Led Zeppelin und der Ostpolitik Willy Brandts. Im fortgeschrittenen Alter wird das alles bewusster. Aber die 80er. Die hatten wirklich nichts. Popper bestimmten das Straßenbild mit etwas, das eine Frisur sein sollte, die Haare toupiert, die Sakkos mit Polstern so breit wie die Schultern von Arnold Schwarzenegger – im aufgepumpten Zustand.

Ein Ohrwurm, der auch schon 33 Lenze zählt

Nur in dieser Zeit konnte ein Song geschrieben werden, der in seiner Einfachheit so genial aufdringlich ist, dass der Ohrwurm mittlerweile auch schon 33 Lenze zählt. Dass die Band „Opus“ hieß, namentlich also kulturell Hochwertiges versprach, könnte eine Art gewollter Satire gewesen sein, war es vermutlich aber nicht. So viel Esprit mag der Hörer den Alpenpopkünstlern gar nicht zutrauen. Denn die Komposition, die das Quintett in der westlichen Welt wohl unvergessen macht, schlägt sogar Dieter Bohlens Werke in ihrer Vorhersehbarkeit.

Aber Live is Life hat es geschafft. Seit 1984 verbinden sich mit dem Song Bilder, die aus dem Hirn nicht mehr verschwinden werden. Sie zeigen nicht den oberlippenbartigen Sänger der Band. Sie zeigen eine Kneipe in der Mönchengladbacher Altstadt. Sie hieß Alfreds Kneipe, was nichts mit dem Inhaber und Wirt zu tun hatte. Der hieß Franz. Aber das war völlig egal. Alfreds Kneipe war der Anlaufpunkt für alle jungen Erwachsenen, die mal sehen wollten, wie einige mittelalte Erwachsene „Gladbacher sein“ definierten.

Auf jeden Fall war es offenbar cool, sich irgendwie im Dunstkreis von Borussia Mönchengladbach zu bewegen und sei es auch nur als Serviettenlieferant für die damals noch recht amateurhaft-provinzielle Geschäftsstelle am altehrwürdigen Bökelberg. Sprüche waren auch wichtig („Komm’ Se rein, wir baden gerade“, „sauber gelaufen, Kerlchen“), und seien sie noch so abgenutzt gewesen.