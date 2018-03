Der Aufruhr geht weiter. Marija Aljochina, Part von Pussy Riot, kämpft gegen Verfolgung, Willkür, Folter und diktatorische Strukturen in ihrer Heimat. Denn in Russland gehen die Uhren seit Jahren erbarmungslos rückwärts.

Wuppertal. Marija Aljochina ist eine eher zierliche Frau. Wie sie da auf dem Sofa sitzt, vor sich eine Hand voll Frauen die stundenlang gewartet haben, um sich wenigstens kurz mit ihr zu unterhalten, erinnert nichts mehr an die Show, nichts an die wilden gut 60 Minuten auf der Bühne im Wuppertaler Live Club Barmen, nichts an die Schreie, die Videoszenen auf der Leinwand und an die rasante Fahrt durch gut zwei Jahre ihres Lebens. Nur die leicht deplatziert wirkende Spange im hellbraunen, lockigen Haar Aljochinas will nicht so recht zur Ruhe passen, welche die Frontfrau von Pussy Riot in diesen Minuten ausstrahlt.

Auf Widerstand programmiert: „Diese Feindschaft wird nie enden“

Der Aufruhr ist auf Europatour. Am Dienstag Helsinki, am Mittwoch Wuppertal, dann für ein Interview nach Stockholm, von dort nach Wien. „Eine kleine Tour“, erklärt sie den interessierten Frauen. „Keine richtige Tournee.“ Aber wo sie auch ist, was sie auch macht: Marija Aljochina ist Pussy Riot. Sie ist eine der drei jungen Frauen, die wegen eines Punk-Videos in einer orthodoxen Kirche für fast zwei Jahre in ein Arbeitslager gesperrt worden sind. Die Zeit hat Spuren hinterlassen. Nicht äußerlich. Aber die Seele der 29 Jahre alten Moskauerin ist mehr denn je auf Widerstand programmiert, auf den Kampf gegen Wladimir Putin, gegen das politische Establishment und gegen die Orthodoxe Kirche, deretwegen sie fast zwei Jahre ihres Lebens, des Lebens mit ihrem heute sieben Jahre alten Sohn verloren hat. Diese Feindschaft wird nie enden. „Eben weil ich eine Mutter bin“, antwortet Aljochina auf die Frage, warum sie ihren Protest nach der harten Zeit im Gefängnis nicht aufgibt. Und es klingt, als finde sie diese Frage fast unverschämt, zumindest aber überflüssig.

Die Bühnenshow ist eine Art Tagebuch der Qualen

Die gut einstündige Bühnenshow von Pussy Riot ist eine Art Tagebuch der Qualen. Sie zeigt die Stationen von der Kirche, über den Gerichtssaal ins Arbeitslager. Was die vierköpfige Band auf Russisch singt und spricht, wird per Projektion auf die Leinwand übersetzt. Das ist fast unnötig. Die Bilder sagen alles. Das machterhaltende Zusammenspiel von Staat und Kirche, die martialischen Auftritte von Staatsanwälten, Richtern und Polizisten, die Gefängnismauern – sie erfüllen ihren Zweck, beschreiben, was Pussy Riot beklagen und bekämpfen. Russland hat nach einer kurzen Phase aufgehört, so etwas wie eine Demokratie zu sein. „Sie beobachten dich immer“, sagt die Künstlerin. Dass sie ihre Show zweimal sogar in Moskau aufführen konnten, ist dem Mut der Veranstalter zu verdanken. „Wir haben immer nein gehört, dann plötzlich ja. Das war überraschend. Aber der Staat war immer dabei.“