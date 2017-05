Gaensheimer : Wir haben das Museum und die Sammlung stark erweitert. Vorher war es eine eher westliche Sammlung, jetzt ist sie global ausgerichtet. Mein Prinzip war eine enge Verzahnung von Ausstellungs- und Sammlungsprogramm, das will ich in Düsseldorf fortsetzen. Man sollte aus den Ausstellungen etwas für das Museum bewahren.

Gaensheimer : New York war in der Tat ein Türöffner zu allen Museen, Künstlerateliers und Professoren. Ich habe aus dieser Zeit ganz enge freundschaftliche Kontakte.

Sie haben ein großes Talent, Türen zu öffnen. War das Studienprogramm des Whitney Museums in New York, das Sie 1995 bis 1996 absolvierten, der erste Steigbügel für Ihren späteren Erfolg?

Düsseldorf. Susanne Gaensheimer (50) startet am 1. September als Direktorin der Kunstsammlung NRW. Als Kuratorin des Deutschen Pavillons der Venedig-Biennale hat sie 2011 und 2013 ambitionierte Vorhaben souverän zum Erfolg geführt und für Christoph Schlingensief posthum den Goldenen Löwen gewonnen. Sie ist eine Global Playerin, kennt sich in der Welt der Kunst bestens aus. Im Gespräch mit dieser Zeitung deutet sie an, wohin sie die einzige Staatsgalerie des Landes führen wird.

Susanne Gaensheimer wünscht sich globale Kunst, will aber auch mit den Künstlern, die in Düsseldorf leben, eng zusammenarbeiten.

Gaensheimer: Es waren alles Künstler, die in Deutschland arbeiten oder einen sehr starken Bezug zu Deutschland haben. Ai Wei Wei hatte schon sein Atelier in Berlin, konnte es aber noch nicht benutzen, weil er unter Hausarrest stand.

Wo nehmen Sie die globalen Künstler her? Sie können ja nicht durch alle Kontinente reisen, um sie zu entdecken?

Gaensheimer: Ohne eine Hinführung geht es nicht. Der Austausch mit Kollegen in anderen Ländern ist wesentlich. In Frankfurt kooperieren wir derzeit mit einer Kollegin aus Buenos Aires, die Werke von uns mit Werken aus lateinamerikanischen Sammlungen zusammenbringt.

Sie werden sich auch im Rheinland umschauen?

Gaensheimer: Die Kunstakademie hat eine unglaubliche Geschichte. Es ist selbstverständlich, das zu nutzen. Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit mit der Akademie und möchte auch mit den Künstlern, die hier leben, immer wieder etwas machen. Ich denke auch darüber nach, wie wir die Sammlungen stärker beleben können. Die Sammlung Ackermans sowie die von Konrad und Dorothee Fischer sind ja unglaubliche Schätze. Wir wollen auch das Archiv der Galerie Fischer öffentlich machen.

Werden Sie die Fotoszene ausbauen? Sie gelten als Expertin auf diesem Gebiet.

Gaensheimer: Eher für die Medien insgesamt. Wir besitzen eine sehr große Fotosammlung in Frankfurt und haben intensiv damit gearbeitet. Das würde ich auch gern hier in Düsseldorf machen. Wir werden sehen, in welcher Form die Fotografie hier einen starken Stellenwert bekommen wird.

Wie begegnen Sie der klassischen Moderne im Haus?

Gaensheimer: Düsseldorf hat eine charismatische Sammlung der westlichen klassischen Moderne. Es gibt andere Entwicklungen auf der Welt aus dieser Zeit, und die wollen wir hinzufügen, um den Horizont zu erweitern. Wir beteiligen uns seit einiger Zeit am Forschungsprojekt „Museum Global“, das von der Bundeskulturstiftung unterstützt wird. Es mündet Ende 2018 in eine Ausstellung zur nicht-westlichen Moderne in der Kunstsammlung am Grabbeplatz und ist Grundlage für eine dauerhafte, erweiterte Arbeit mit der hiesigen klassischen Sammlung.

Wie kommt neues Leben ins K 21 im Ständehaus?