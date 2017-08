Amritsar (dpa) - Bei brütender Mittagshitze erklingt in einem Festzelt im nordindischen Amritsar mystischer Qawwali-Gesang aus den Kehlen der jungen «Sufi Sisters». Später wird der berühmte Dichter Gulzar auftreten.

Dazwischen kommt das Hauptprogramm: Der Regierungschef des Bundesstaates Punjab, Amarinder Singh, eröffnet offiziell im alten Rathaus der Stadt das erste Museum, das sich der Teilung Britisch-Indiens und ihrer blutigen Folgen widmet. Es ist genau 70 Jahre her, dass die scheidenden Kolonialherren die Grenzlinien zwischen den neuen, unabhängigen Staaten Indien und Pakistan bekanntgaben.

Er habe im japanischen Hiroshima einen Mann getroffen, der die Stimmen der Überlebenden des Atombombenabwurfs einfing, erzählt auf der Bühne Ravi Chakran, ein Treuhänder des Museums. Ihm sei klar geworden, dass Indiens «Partition» nur zwei Jahre später geschehen sei, und dass es wohl bald keine Zeitzeugen mehr geben werde. Im «Museum of Jewish Heritage» in New York habe ihm zudem der dort prominent dargestellte, berühmte Spruch «Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen» zu denken gegeben. «Ich kam zu der Überzeugung, dass wir unser eigenes Museum über Indiens Teilung bauen müssen», sagt er.

Das «Partition Museum» erinnert mit Videos erzählender Zeitzeugen, persönlichen Gegenständen von Betroffenen, Informationstafeln, Kunstinstallationen, gruseligen Bildern verwesender Leichen und Zeitungen von 1947 an eine für Inder wie Pakistaner traumatische Zeit. Bis zu 15 Millionen Menschen wurden vertrieben oder flohen vor Massakern zwischen den Religionsgruppen. Muslime gingen in das für sie gegründete Pakistan, Hindus und Sikhs in das mehrheitlich hinduistische Indien. Sie erlitten unterwegs furchtbare Grausamkeiten, und viele kamen nie an. Die Schätzungen der Zahl der Todesopfer schwanken zwischen einer Million und zwei Millionen.

Es sind kaum Überlebende zur Einweihung des Museums gekommen, das im vergangenen Oktober bereits teileröffnet worden war. Es gibt nicht mehr viele von ihnen, und die meisten Übriggebliebenen sind zu alt für einen solchen Ausflug. Umso wichtiger erscheint es, dass es nun einen Ort gibt, wo ihrer Erlebnisse gedacht wird. Lange hatte sich Indien nicht an dieses Kapitel seiner Geschichte erinnern wollen.

«Viele Leute wollten es einfach unter den Teppich kehren», erzählt die Museumsbesucherin Raman Mann, die zur Zeit der Teilung vier Jahre alt war, der Deutschen Presse-Agentur. «Andere, die das ganze Leid und Trauma erlebt hatten, wollten es aus ihren Gedanken streichen.»