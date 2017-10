New York (dpa) - Draußen auf der Wooster Street im New Yorker Stadtteil SoHo drängen sich teure Designer-Modeläden aneinander, Autos und Lastwagen rattern über das Kopfsteinpflaster, hinter Gerüsten renovieren Bauarbeiter die früheren Fabrikgebäude oder ziehen gleich ganz neue Luxuswolkenkratzer hoch.

Im ersten Stock des grauen Hauses mit der Nummer 141 ist es hingegen ruhig. Seit 40 Jahren liegt hier ein Haufen Erde.

Wie und wann genau der «Earth Room» - 127 300 Kilogramm Erde verteilt auf 335 Quadratmeter in 56 Zentimeter Höhe - in dem Loft entstand, ist unklar. Sicher ist nur, dass er im Oktober 1977 eröffnet wurde. «Es gibt keine Aufzeichnungen», sagt Bill Dilworth, der seit 1989 für die Pflege und Beaufsichtigung der Erde zuständig ist. «Niemand machte sich damals Notizen, es waren die 70er, da wäre keiner auf den Gedanken gekommen, sich Notizen zu machen. New York war damals von der Insolvenz bedroht, es war wild. Heute ist es reich, aber damals war es wild - und das hier entstand in diesem Kontext.»

Das Loft in der Wooster Street war damals die Galerie des Deutschen Heiner Friedrich. Mit zwei Kollegen hatte Friedrich Anfang der 70er Jahre in New York die Kunststiftung Dia gegründet, nachdem er zuvor verschiedene Galerien in Deutschland betrieben hatte. «Heiner hat mir vor kurzem mal erzählt, dass er dann zu Walter gesagt hat: "Du kannst hier machen, was du willst, und es wird die letzte Schau sein"», sagt der «Earth Room»-Pfleger Dilworth. Walter ist Walter De Maria, ein 2013 gestorbener US-Künstler. «Er dachte drei Wochen nach und hatte sich dann den "Earth Room" überlegt.»

Es war nicht De Marias erster «Earth Room». Zuvor hatte er schon einen in München und einen in Darmstadt installiert, doch die beiden überlebten nicht lange. Der «Earth Room» auf der Wooster Street ist der einzige, den es noch gibt und «fester Bestand der New Yorker Kulturgüter», wie Friedrich sagt.

Ursprünglich sei die Ausstellung nur bis Anfang November 1977 angesetzt gewesen, schrieb die «New York Times» in ihrer Besprechung damals und beschrieb die Installation als das «größte Katzenklo der Welt». Ursprünglich stand das Werk auch zum Verkauf, aber das habe wohl schon damals niemand so richtig ernst genommen, sagt der «Earth Room»-Pfleger Dilworth. Schließlich hätte der Käufer de facto fast 130 000 Kilogramm Erde bekommen, den bis zu zwölf Menschen zehn Tage lang in das Loft hineingeschaufelt haben.