London (dpa) - Jean-Michel Basquiat hat nie eine Kunstakademie besucht, wegen spitzbübischer Streiche flog er von der Schule. Und dennoch: Heute, fast 30 Jahre nach seinem frühen Drogentod 1988, ist der New Yorker Künstler ein Superstar.

Seine Werke werden zu Schwindel erregenden Summen verkauft. Die meisten sind in Privatbesitz und sind jetzt erstmals seit seinem Tod zu sehen.

Das Barbican-Centre in London präsentiert unter dem Titel «Basquiat: Boom for Real» sein Leben und Werk. Die Schau ist bis zum 28. Januar zu sehen. Sie wird anschließend vom 16. Februar bis 27. Mai 2018 in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt gezeigt.

«Es ist ein großes Privileg, die Werke im Original zu sehen», sagte der österreichische Kunsthistoriker und Gast-Kurator Dieter Buchhart der Deutschen Presse-Agentur zur Eröffnung in London. «Basquiat war zu seinen Lebzeiten jemand, der Grenzen aufgebrochen hat. Er ist der erste afro-amerikanische Künstler, der zum Star aufstieg.» Als der jüngste Künstler überhaupt nahm der damals 21 Jahre alte Basquiat 1982 an der documenta 7 in Kassel teil.

Nach Einschätzung von Buchhart hat Basquiat durch seine Energie, seine «einzigartigen Linien» und die «Art, wie er Wörter verwendet» neue Denkbahnen eröffnet.«Sein copy und paste-Ansatz reflektiert, wie wir heute denken», sagt er zu den mit Textfragmenten durchsetzten Collagewerken. Mit seinen klaren Aussagen zu Fragen wie Rassismus, Kolonialismus, sozialem Unrecht oder Sklaverei habe Basquiat dem Betrachter neue Zusammenhänge eröffnet. Und das sei heute wichtiger als je.

«Ich habe nie eine Kunstakademie besucht, sondern ich habe nur hingeschaut», sagte Basquiat einmal über sich selbst. Und das tat der Autodidakt gründlich. «Er sog alles um sich herum auf», sagte Buchhart. In seinem kurzen Leben gewann Basquiat die Freundschaft und Bewunderung von Pop-Größen wie Andy Warhol (1928-1987). Seine Themen waren die Kunst und Musik des afro-amerikanischen New York der späten 1970er und 1980er Jahre. Seine Helden waren die Jazz-Musiker Miles Davis und Louis Armstrong, der Boxer Jack Johnson und der Olympiasieger Jesse Owens. Hip-Hop-Musik im Studio, TV-Comics und Stummfilme waren Quellen seiner Inspiration.

Von seinem ersten Treffen mit Warhol war Basquiat so angetan, dass er innerhalb von zwei Stunden ein Doppelporträt der beiden Künstler bei dem Pop-Art-Meister ablieferte, das in London zu sehen ist. «Die Farbe war noch feucht», heißt es. In der «New York Times» wurde Basquiat seinerzeit als das «Maskottchen» von Warhol bezeichnet.