In Kairo höhnten die Maler im Kampf gegen die Nazis: „Es lebe die entartete Kunst“ und schufen grandiose Bilder, die die K 20 nun zeigt.

Düsseldorf. Der Gründungsdirektor der Kunstsammlung NRW, Werner Schmalenbach, war erpicht auf die ästhetische Qualität eines Kunstwerks. Seine Surrealistensammlung ist ein Kleinod. Sie orientiert sich am Kreis um André Breton. Nun aber zeigt die Kunstsammlung am Grabbeplatz, diese Hochburg der Klassiker, die Alternativen: den Surrealismus als Widerstand, als Auflehnung gegen die Tradition, als Kampf gegen Faschismus und Nationalismus. „Art et Liberté“ heißt die Ausstellung, die am Freitag eröffnet wird. Sie gilt einer Künstlergruppe, die ihr Zentrum in Kairo hatte und von 1938 bis 1948 bestand. Sie bringt eine neue Bildersprache ins Haus.

Kairo war vor Beginn des Zweiten Weltkriegs voller Flüchtlinge

Generell verquickten die Surrealisten in Europa wie im Land der Pyramiden Dichtung und Malerei, liebten das Absurde und Fantastische, aber auch den Traum und das Unbewusste. In Kairo aber nahmen die Künstler eher eine provokative und humanistische Haltung ein. Die Gruppe um den Kosmopoliten Georges Henein, den Maler und Filmer Kamel El-Telmisany und den Maler Ramses Younane reagierte auf die Nazi-Schau „Entartete Kunst“. Daran beteiligten sich junge, in Kairo lebende Maler, Schriftsteller und Aktivisten.

Die größte Stadt Afrikas, Teil des britischen Empire, war Hort für Flüchtlinge, Schriftsteller und Künstler aus Europa. Gleichzeitig lebten 140 000 Soldaten dort. In dieser Metropole zogen sich die Gegensätze an und stießen sich ab. Ein Nährboden also für den Surrealismus.

Die Kuratoren der Düsseldorfer Schau, Sam Bardaouil und Till Fellrath, forschten sechs Jahre, trugen jeweils hundert Arbeiten und Dokumente zusammen. Sie klopften bei 50 Leihgebern erfolgreich an. Ihr Projekt ist zugleich der Prolog für das große Thema der Global Art, das 2018 mit Unterstützung von Bundesgeldern herauskommen wird.

Das Manifest von Art et liberté (1938) existiert nur noch in zwei Exemplaren, eines in Edinburgh, das andere in Chicago. Es zeigt auf der einen Seite ein Abbild von Picassos Antikriegsbild „Guernica“, auf der anderen Seite den Text der Gruppe in arabischer und französischer Sprache. Die Freunde reagieren auf den Kreuzzug der Nazis und Faschisten mit dem Ausruf: „Es lebe die entartete Kunst!“.

Wo

Wann

Eintritt Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, Grabbeplatz 5 Eröffnung 14. Juli, 19 Uhr, bis 15. Oktober, Dienstag bis Freitag 10-18, Sa + So 11-18 Uhr 12,10 und 2,50 Euro kunstsammlung.de

Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs malen sie gegen die Angst und gegen den Tod an. Amy Nimr verliert bei einer Bombenexplosion ihren achtjährigen Sohn und lässt nun aus einer „anatomischen Zeichnung“ die Gedärme herausquellen. Auch ein Skelett unter Wasser verheißt nichts Gutes. Die Fragmentierung der menschlichen Gestalt spielt eine große Rolle. Zerstückelte, verzerrte und gequälte Figuren tauchen auf. Die größte Entdeckung der Ausstellung ist Mayo, ein Ägypter mit griechischen Wurzeln. Er schiebt Menschengesichter ineinander, lässt Augen abrutschen und Gesichter mit Krallen malträtieren. Sein Panorama „Knüppelschläge“ ist ein Stakkato der Stockschläge von Ordnungshütern gegen die armen Teufel, die sich mit Händen und Füßen zu wehren versuchen. Ein auch in den Farben brillantes und bewegtes Bild.