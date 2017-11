Um die Notwendigkeit und den Standort des Museums hatte es in Dessau-Roßlau jahrelang kontroverse Diskussionen gegeben. Sollte es am historischen Bauhausgebäude stehen oder - wie jetzt - in bester Stadtlage? Bis 2019 soll nun alles fertig sein. Anlass ist das Jubiläum «100 Jahre Bauhaus».

Rund 44 000 katalogisierte Objekte gehören laut Stiftung derzeit zur Dessauer Bauhaussammlung - von Stahlrohrmöbeln bis zu Skizzen, Fotografien, Büchern und avantgardistischen Bühnenbildern. Sie ist nach Berlin die zweitgrößte der Welt. Nur ein Bruchteil davon konnte bisher aus Platzmangel am Dessauer Bauhaus gezeigt werden. Auch lassen die konservatorischen Bedingungen eine Präsentation des sensiblen Kunstgutes in der Unesco-Welterbestätte nicht zu.

1919 hatte es der Architekt Walter Gropius in Weimar gegründet. In Dessau erlebte die Einrichtung ihre Blütezeit, 1933 wurde sie auf Druck der Nazis in Berlin geschlossen. Bis heute gilt das Bauhaus als weltweit einflussreichste Bewegung und Schule für Kunst, Architektur und Design des 20. Jahrhunderts, als Ikone der Moderne. An den drei Standorten in Deutschland wird sein Erbe gepflegt, entstehen anlässlich des Gründungsjubiläums neue Museen.

Die Prognose zu den Baukosten liege im Rahmen, sagt Assmann, der von Beruf Architekt ist. «Im Moment sind wir guten Mutes, dass wir es bis 2019 schaffen.» Das Dessauer Bauhaus-Museum wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Sachsen-Anhalt finanziert, die Stadt gab das Grundstück dazu. Grundsteinlegung war im Dezember 2016, Baubeginn im Mai 2017.

Rund 750 Tonnen Stahl sind nach Angaben von Oberbauleiter Vargas auf der Dessauer Baustelle nötig - damit später über dem Unterbau die 3000 Quadratmeter große Glashülle des 110 Meter langen Museums wie eine Art riesige Hutkrempe über dem Boden «schweben» kann. Zum weiteren Baufortschritt bleibt er vorsichtig: Niemand wisse, wie der Winter werde.