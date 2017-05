Venedig (dpa) - Zwei deutsche Künstler haben die beiden wichtigsten Preise bei der diesjährigen Kunst-Biennale in Venedig geholt.

Der von der Frankfurter Künstlerin Anne Imhof gestaltete deutsche Pavillon bekam den Goldenen Löwen als bester nationaler Beitrag. Der Konzeptkünstler Franz Erhard Walther aus Fulda wurde mit dem Goldenen Löwen als bester Künstler ausgezeichnet. Die Jury würdigte «verstörende» und «radikale» Arbeiten.

Die 57. Biennale mit dem Motto «Viva Arte Viva» eröffnete am Samstag unter großem Andrang für das Publikum. Die Schau gehört zu den wichtigsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst.

Im deutschen Pavillon zeigt die Frankfurter Künstlerin Imhof (39) die etwa fünf Stunden lange düstere Performance «Faust», in der sich Darsteller zu dumpfen Sounds bewegen und der Zuschauer mitten in der Performance steht. Kuratiert wird der Pavillon von Susanne Pfeffer vom Fridericianum in Kassel. Die Jury lobte die «kraftvolle und verstörende Installation, die drängende Fragen der Zeit stellt». «Sie drängt den Zuschauer in einen Zustand der Angst», heißt es in der Begründung.

Ihr Beitrag stehe für «das Recht, anders zu sein», sagte Imhof in ihrer Dankesrede. Er bezieht sich auch auf die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Der deutsche Pavillon wurde in der NS-Zeit von den Nazis umgestaltet und für ihre Propaganda genutzt.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, mit dem Kunstwerk zeigten die Kuratorin Pfeffer und die Künstlerin Imhof, «dass starke Frauen mit ihrer Kunst Maßstäbe setzen können». Außenminister Sigmar Gabriel sagte, die Biennale würdige zwei Künstler, «die auf jeweils ganz unterschiedliche Weise zum Nachdenken über Grenzen und Möglichkeiten von Kunst und Gesellschaft einladen».

Walther (77) zeigt in Venedig ein großformatiges Werk aus Textil und Stahlplatten. Sein Werk hätte eine «radikale und komplexe Natur», so die Jury. Seine Arbeiten «bringen Form, Farbe, Stoffe, Skulptur und Performance zusammen und binden den Zuschauer auf eine gewinnende Art und Weise ein», heißt es in der Begründung.

Walther ist bekannt für seine Kunst, bei der der Betrachter teilhaben kann. «Wenn Sie nun in die Ausstellung gehen, können sie (in dem Werk) aktiv werden. Es ist also für Sie alle möglich, ein Kunstwerk zu werden», sagte Walther nach der Verleihung. Er freute sich über die Anerkennung. Eine wichtigere Auszeichnung als den Goldenen Löwen gebe es nicht. «Also welchen Preis soll ich jetzt noch bekommen?»