München (dpa) - Ein wenig Gelb. «Jetzt hol ich das Licht mal nach vorne: Ganz wenig». Ein Pinselstrich in Orange. «Fertig.» Wolfgang Beltracchi malt an einem Franz Marc. Darum herum gruppieren sich die Protagonisten der Künstlervereinigung Der Blaue Reiter - ein Gruppenbild, das es nie gab.

Und für das die durchaus inhomogene Künstlergruppe, von der es nicht einmal ein gemeinsames Foto gibt, wohl so nie Modell gestanden hätte. Vor dem Haus von Gabriele Münter in Murnau lässt Beltracchi sie aufmarschieren: Marc, Wassily Kandinsky, August Macke, Marianne von Werefkin, Alexej Jawlensky. Jeder mit seiner Staffelei, allesamt brav mit einer griesgrämig blickenden Münter deren Haus malend.

Der verurteilte Kunstfälscher arbeitet an einem neuartigen Projekt. Mit dem Unternehmer und Kunstliebhaber Christian Zott will er weiße Flecken in der Geschichte der Kunst finden - und sie mit Bildern füllen. Entscheidende Moment sollen es sein, die große Wirkung für die Menschheit entfalteten, so Zotts Idee. «Kairos» nennt er sein Projekt, im Altgriechischen der Terminus für einen rechten Zeitpunkt.

Im nächsten Jahr sollen die Werke zusammen mit Fotografien des Italieners Mauro Fiorese auf Tournee gehen, erste Station ist Venedig. Am Ende werden sie mit anderen Werken aus Zotts Kunst-Sammlung in einem Museum unterkommen, das dieser in seiner Heimatgemeinde Unterammergau bauen will. Unentdeckte Momente in der Kunst sichtbar machen war auch Fioreses Thema, der in die Keller der Museen stieg und dort gelagerte Werke fotografierte, die Besucher nie zu Gesicht bekamen.

Zott, der mit Ende 27 Jahren seine erste Firma gründete und mit seinem Unternehmen mSE Solutions Lieferketten und Logistik Firmen berät, hatte Fiorese kennengelernt, als er Anfang 50 zu Fuß Tausende Kilometer vom Westen Portugals bis zum Bosporus im Osten wanderte. Nach der Reise begann er ein Philosophie-Studium - und startete verschiedene Kunstprojekte.

Bei «Kairos» gehe es um die Fragestellung: «Was sieht der Museumsbesucher eigentlich - und wer entscheidet darüber?», erläutert Zott. «Und wie kann ich zu 2000 Jahren europäischer Kunstgeschichte und ihren wesentlichen Epochen einen neuen Zugang schaffen?»

Um die «Kairoi» daraus zu destillieren, hat Zott Kunsthistoriker und andere Wissenschaftler engagiert. Und Wolfgang Beltracchi. Mindestens 23 Augenblicke sollen es sein, die Beltracchi mit Farbe und mit der Handschrift der passenden Künstlers füllt: Die Erleuchtung Martin Luthers im Gewitter - im Stil von Lukas Cranach dem Älteren. Der Moment, als Charles Darwin von England aus zu seiner Weltreise in See sticht - von der er Beobachtungen mitbringt, die ihn zu seiner Evolutionstheorie führen. Beltracchi lässt das Schiff im Stil von William Turner - der Darwin vermutlich kannte - in den Sonnenaufgang aufbrechen, zu neuen Ufern der Erkenntnis.