Der Kölner Streetart-Künstler Cocco Santamuerte präsentiert im Barthonia Showroom seine bislang größte Werkschau.

Köln. An sein erstes verkauftes Werk kann sich der Kölner Streetart-Künstler Cocco Santamuerte noch genau erinnern: „Das war eine Zeichnung nach Egon Schiele. Die habe ich auf dem Stadtflohmarkt am Unicenter an einen Kunstdozenten von der Uni für 30 Euro verkauft.“ Das erste selbst kreierte Werk folgt im Studio des früheren Tätowierers. „Ein älterer Herr hatte es im Vorbeilaufen entdeckt und es dann später für 800 Euro mitgenommen. Was meine Kunst wert ist, habe ich damals noch nicht gewusst“, sagt Santamuerte.

Dies lernt er erst später durch seinen ersten Galeristen und erfährt so, dass der Kunde damals mit den 800 Euro wohl ein echtes Schnäppchen in Sachen Kunst gemacht hatte. Entwickelt hat Santamuerte seinen Stil von frühester Kindheit an als er begann, Farbzeichnungen, Skizzen und Sprüche in Schulhefte, auf Wände und auf alle Materialien, die ihm unterkamen, zu setzen. Es folgten Graffiti-Arbeiten und immer wieder das Malen von Aphorismen. Nach einer Malerausbildung bereiste Cocco Santamuerte, der seit 2010 diesen Künstlernamen trägt, den halben Globus, lebte in Brasilien, Südafrika, auf Ibiza und einige Jahre in den Niederlanden, wo letztlich die Malerei zur Berufung wurde.

Auftrag von Hollywood-Star Mickey Rourke

„Kunst war für mich schon immer interessant. Aber ich habe mir das anfangs selbst nicht zugetraut und Geld, um gute Kunst zu kaufen, hatte ich auch nicht. Erst ein Freund aus den Niederlanden, der selbst ganz klassisch in Öl gemalt hat, konnte mir Mut machen, es einfach auszuprobieren. Allerdings war das Klassische nicht mein Ding und so habe ich begonnen, mit Acrylfarben zu arbeiten“, sagt Santamuerte. Am 20. Mai zeigt er im Barthonia Showroom, Venloer Straße 231 B, in Ehrenfeld von 11 bis 23 Uhr seine erste große Werkschau mit mehr als 100 Ausstellungsobjekten, davon 60 großformatige Werke.

„Ich habe so viele Werke verkauft, dass ich nur noch wenige alte Sachen hatte, und musste so für die Schau sehr viele neue Bilder schaffen. Dazu kommen Leihgaben mit älteren Werken“, erklärt Santamuerte. Zu sehen gibt es viele Streetart-Collagen. „Die ähneln den Plakatwänden draußen, die immer wieder überklebt werden. Nur bei meinen Werken entwerfe ich die Plakate selbst und überklebe sie dann mit weiteren. Das ist eine sehr bewusste Auswahl. Natürlich gibt es im Atelier auch spontane Einfälle, aber allen geht eine lange Kompositionsphase voran. Das ist mir wichtig.“