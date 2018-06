Eine Ausstellung im Museum Schloss Morsbroich zeigt die anarchische Kunst des Weltstars aus der Dunkelkammer. Sie wurde in einer Kiste im Keller gefunden.

Leverkusen. Man sollte seinen Keller öfters aufräumen. Bei so einer Aktion entdeckte Georg Polke, Sohn des verstorbenen Künstlers Sigmar Polke (1941-2010), eine Kiste mit knapp tausend Fotografien aus den 1970er bis 1980er Jahren. Sie zeigen Papas Alternative zur Kunst von Bernd und Hilla Becher. Nicht die dokumentarischen Bilder mit Fachwerkhäusern und Industrie-Architektur, sondern die Lebensfreude der jungen Kunstszene im Rheinland. Polke, der spätere Weltstar, gab sich als 30-Jähriger gern als Klamaukbruder, der in Willich bei Düsseldorf die Kunst und mit ihr die Fotografie auf den Kopf stellte. Man sieht ihn, wie er einen Radi wie eine dicke Zigarre „raucht“, dann aber umdreht und isst. 500 undatierte und unsignierte Fotos aus dieser völlig unbekannten Schatztruhe werden im Museum Schloss Morsbroich gezeigt. Der Vater hatte die Kostbarkeiten 1978 beim Auszug aus dem niederrheinischen Gaspelshof dem Sohn überreicht.

Fotografie als Performance, Klamauk und alternative Kunst

Polke-Sohn Georg gab seinen Schatz demonstrativ an ein Haus, das gute Arbeit leistet, aber am seidenen Faden hängt, denn noch immer ist die Zukunft des Leverkusener Museums nicht in trockenen Tüchern.

Fotografie im Sinne von Sigmar Polke hat eher mit Anarchie als mit dem Abbild zu tun. In der Dunkelkammer stellte er die tollsten Dinge an, verwischte und bleichte, spielte mit Doppelbelichtungen und verband das Positiv mit dem Negativ. Hilla Becher, die so oft die Negative von Bernd abgezogen hat, wäre sicherlich empört über derlei Respektlosigkeit. Bei Polke musste niemand auf einem Hocker sitzen und unbewegt in die Kamera blicken, wie es der junge Thomas Ruff von seinen Kommilitonen verlangte, sondern hier wurde gejuxt und gealbert.

Die heutigen Performer müssten blank vor Neid sein, wenn sie diese Aktionen in den Aufnahmen betrachten. Polke räkelte sich in einer Schlangenhaut auf dem Fußboden und drohte gar, im Schaumbad unterzugehen.

Überall tauchen Freundinnen, Lebensgefährtinnen, Künstler und Künstlerinnen in diesen Inszenierungen auf, von Michael Buthe (mit komischem Aufputz) bis zu Blinky Palermo, Memphis Schulze und Katharina Sieverding. Katharina Schmidt, die begnadete Kuratorin, lacht in die Kamera. Immer spielte auch der Zufall bei dieser ausgelassenen Truppe eine Rolle, egal, ob in der Düsseldorfer Altstadt, im Atelier an der Kirchfeldstraße oder am Niederrhein..