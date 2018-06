In der Villa Hügel wird Josef Albers mit 170 teils unbekannten Arbeiten gefeiert. Es ist eine Huldigung der Form und ein Fest der Farben.

Essen-Hügel. Josef Albers (1888 - 1976), dieser bescheidene Sturkopf aus dem Ruhrpott in Bottrop, einst Volksschullehrer in seiner Heimatstadt, schrieb sich 1920 mit 32 Jahren als ältester Student am Bauhaus ein. 1950 war er 62 Jahre alt, inzwischen amerikanischer Staatsbürger, als er seine erste „Homage to the Square“ schuf, jene berühmte Bildserie, die eine überwältigende Wirkung auf amerikanische Künstler wie Agnes Martin oder Robert Ryman hatte. 25 Jahre lang blieb er bei diesem Thema, in dem die Malerei des 20. Jahrhunderts einen Höhepunkt erlebte. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einer triumphalen Schau des Künstlers in der Villa Hügel, die plötzlich wie ein Jungbrunnen erscheint.

„Was mich interessiert, ist die Veränderung von Farbe durch Farbe.“

Josef Albers, Künstler

„Interaction“ ist der Untertitel dieser Retrospektive, in der die Albers-Stiftungen in Deutschland und Amerika, vereint mit der Kulturstiftung Ruhr zusammenwirken. Die Schau gipfelt in einem „Lobgesang“ auf das Quadrat. Dabei handelt es sich um Kompositionen mit ineinander geschachtelten Formaten. Sorgfältig mit der Hand und dem Malmesser schob Josef Albers die Ölfarbe über die grundierte, raue Hartfaserplatte. Mit Hingabe und Beharrlichkeit. Eine Produktion wie ein geistiges Exerzitium.

Am Ende seines Lebens hatte er über 2000 Gemälde dieser Art geschaffen. In ihnen macht sich die Farbe trotz der strengen Komposition selbstständig, vibriert in unterschiedlichen Dichtigkeiten, agiert über die jeweilige Farbfläche hinaus, wirkt sinnlich-ungreifbar. Im Zeitalter der 3D-Animation überrascht es, wie die Quadrate in der Mitte wie im Zoom vor und zurückspringen. Dabei entfalten sie ihre Poesie, ihre Klarheit und Kraft.

Jeden Studenten einer Kunstakademie sollte man mitsamt Professor für vier Wochen in dieses Walhalla der Malerei zwangsversetzen, auf dass die Kunst der Gegenwart wieder zu einem spirituellen Akt wird und sich nicht in der Genialität erschöpft.

Ausstellung

Parallel Villa Hügel, Hügel 1, 45133 Essen. S-6 hält direkt vor der Tür. Bis 7. Oktober. Eintritt in den Park 5 Euro. Retrospektive seiner Ehefrau, der Textilkünstlerin Anni Albers, in K20, Düsseldorf, Grabbeplatz, bis 9. September. josefalbers.villahuegel.de

Heinz Liesbrock und Ulrike Growe vom Josef Albers Museum Quadrat Bottrop und Jeannette Redensek von der Albers-Foundation in Bethany nehmen den Besucher vorsichtig an die Hand, um ihm gemäß dem Motto von Josef Albers die Augen zu öffnen.

Sie beginnen mit den Glasarbeiten des armen Studenten und Lehrers am Bauhaus in Weimar und Dessau. Als Flaschensammler zog er in der schlimmsten Inflation über die Müllhalden, zertrümmerte mit einem Hammer die farbigen Flaschen und steckte die Scherben in den Rucksack.