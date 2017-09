Blunt : Ich denke, die Songs sind abwechslungsreicher geworden. Es gibt auch ernsthafte, darunter die besten, die ich je geschrieben habe wie „Don’t give me those eyes“, ein trauriger und schmerzhafter Song. In „Someone singing along“ geht es um Donald Trump und die Politik in der Welt. Ein sehr ernstes Thema. „Time of our lives“ ist ein schönes Lied über unseren Hochzeitstag, „Make me better“ habe ich meinem Familienleben gewidmet. Aber Sie haben recht, andere sind eher elektronisch oder unbekümmert wie „Bartender“. Und „California“ handelt davon, wie öde Kalifornien sein kann, aber auch wie hinreißend.

Blunt : Oh, ja! Ich habe Freunde in Berlin, Hamburg, Halle und Oberhausen. Deshalb freue ich mich ja auch so sehr darauf, nach Deutschland zu kommen. Ich trete hier öfter auf als in allen anderen Ländern der Welt.

Fällt es Ihnen leichter zu komponieren, wenn Sie glücklich oder wenn Sie niedergeschlagen sind? Man sagt, Unglück macht kreativ.

Blunt: Ja, so ist es. Wichtig ist, dass man etwas Starkes empfindet. Ohne Empfindungen kann man nicht komponieren. Gefühle, die mich stark machen, inspirieren mich zu den besten Songs.

In jüngster Zeit haben Sie oft mit anderen Musikern wie Ryan Tedder, Ed Sheeran oder Robin Schulz gearbeitet. Ist das ein verstärkter Trend in der Musikbranche?

Blunt: Das mag sein. Plattenfirmen reden ja gern von Konkurrenzkämpfen in der Musikbranche. Ich habe aber schon immer mit anderen Musikern gearbeitet. Ryan Tedder und ich haben hart an „Stay the night“ gearbeitet. Ed und ich sind gute Freunde und haben „Make me better“ geschrieben. Robin Schulz kenne ich von Ibiza. Er interessierte sich für „Okay“, einen von etwa 100 Songs, die ich für das neue Album geschrieben hatte – und dann verworfen. Er fügte seinen Zauber hinzu und es wurde weltweit ein Hit.

Fürchten Sie nicht, dass Ihr eigenes musikalisches Profil verschwimmt? Um ehrlich zu sein: „Love me Better“ klingt für mich mehr nach One Republic als nach James Blunt.

Blunt (leicht gereizt): Der Songtext „People say the meanest things/ I’ve been called a dick, I’ve been called so many things“ klingt nicht so romantisch, wie man es von mir gewohnt ist, aber es ist die Wahrheit und von großer Bedeutung für mich. Ich singe „I would have said ‘you’ re beautiful, but I used that line before’– das könnte keiner von One Republic in Anspruch nehmen. Und da sind Gitarren-Licks, die könnten niemals von One Republic sein. Also: Nein, es ist definitiv meine Musik.

Sie treten als Opening Act zu Ed Sheeran auf. Wie fühlt sich das an? Sie sind selbst ein Star.

Blunt: (kleine Pause) Es ist wunderbar, ich liebe diesen Job. Er ist einer der leichtesten, die ich je hatte. Ich bin nur 40 Minuten auf der Bühne, das Publikum ist fantastisch. Ich kann zwei Stunden vor Ed anfangen zu trinken. Wir sind viel unterwegs und haben jede Menge Spaß.