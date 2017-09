Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft, über den Erhalt von Theatern und Museen, das Kunstregister und Studiengebühren.

Düsseldorf. Keine Personalie des neuen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) wurde in der Kunstszene mehr gefeiert als die Nominierung der parteilosen Juristin und Kunsthistorikerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, die bis dato Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder war. Wir wollten wissen, was sie dazu veranlasste, aus der Metropole Berlin in die Landeshauptstadt Düsseldorf zu wechseln. Welche Pläne, Wünsche und Ziele hat sie? Das Gespräch fand in ihrem neuen Büro in Düsseldorf an der Völklinger Straße statt.

Frau Pfeiffer-Poensgen, warum fügt sich die bundesweit bekannte Kulturfunktionärin ohne Parteibuch jetzt in ein Kabinett ein?

Isabel Pfeiffer-Poensgen: Ich war zwölf Jahre in der Kulturstiftung der Länder tätig und konnte zum Glück sehr viel in den Bereichen bewegen, die mit der Bewahrung des nationalen Kulturguts zu tun hatten. Hier in NRW bin ich jetzt nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Wissenschaft verantwortlich. Als Herr Laschet mir dieses Angebot machte, habe ich das als sehr ehrenvoll empfunden.

Sie haben über die Kulturstiftung die Kunstsammlung stark unterstützt, zuletzt beim Ankauf der Sammlung Fischer. Sie saßen in der Berufungskommission für die Nachfolge von Marion Ackermann und können nun die neue Direktorin Susanne Gaensheimer gleich als vorgesetzte Ministerin begrüßen. Welche Erwartungen haben Sie an die Landesgalerie?

Pfeiffer-Poensgen: Die Kunstsammlung ist als eine exquisite Sammlung der Moderne im weitesten Sinn bekannt. Ich freue mich, für ein so bedeutendes Museum mit verantwortlich zu sein. Meine Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen für die Arbeit und Entwicklung dieses Hauses bestmöglich zu gestalten. Die inhaltliche Ausrichtung ist Sache der neuen Direktorin. Frau Professor Gaensheimer kenne ich seit einigen Jahren.

Vita Isabel Pfeiffer-Poensgen (1954 in Aachen geboren) studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Lausanne und Freiburg. Zuletzt war sie Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder.

Was schätzen Sie an ihr?

Pfeiffer-Poensgen: Ihre Aufgeschlossenheit für die internationale Gegenwartskunst und die Ernsthaftigkeit, mit der sie Themen für ihr Museum bearbeitet.

Ihr Ministerium zieht um?

Pfeiffer-Poensgen: Die gesamte Kulturabteilung wird zu uns an die Völklinger Straße ziehen. Kurze Wege sind immer hilfreich, wenn man gemeinsam neue Dinge gestalten oder Bewährtes weiterentwickeln möchte.