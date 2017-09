Vor seinem 100. Todestag erhält der Nationalkünstler der Schweiz eine große Ausstellung in Bonn.

Bonn. Ferdinand Hodler (1853 bis 1918), der Nationalmaler der Schweiz, gehört zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts. Seine Gemälde lassen sich nicht einordnen, sind nicht romantisch, expressionistisch oder neusachlich. Sie wirken beseelt, als sollten die Gefühle in der Kopf- und Armhaltung, der Schrittfolge und den Rückendrehungen zum Ausdruck kommen. In einer Zeit, wo das Coole gefragt ist, wirken sie mit weggetretenem Gesichtsausdruck wie aus der Zeit gefallen. Nun stellt die Bundeskunsthalle diesen „Maler der frühen Moderne“ – so der Untertitel – in ihren Räumen vor.

Junge Frauen beten den Tag mit tänzerischen Gesten an

Hodler, der Außenseiter mit der Tellerwäscher-Karriere, dessen Eltern und Geschwister an Tuberkulose starben, begriff beizeiten, dass das Monumentale die größte Aufmerksamkeit erheischt im heiß umkämpften Kunstmarkt von anno dazumal. Seine großen Formate wirken repräsentativ, aber sie erinnern immer auch an Traumbilder, so klar sind die Konturen, so flach die Perspektiven. Zugleich wirken sie wie Balance-Akte zwischen dem Naturalismus und der symbolischen Überhöhung.

Hodler arbeitete sich zäh zum Erfolg. Als Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts stellte er seine Staffelei vor das Panorama in den Alpen, setzte sich auf eine Anhöhe im Angesicht des Genfer Sees oder ließ seine Grazien mitsamt dem Ateliertuch auf der grünen Blümchenwiese hocken. Dennoch entstehen da keine Zwiegespräche von Natur und Menschen. Alles wirkt wie erträumt, aber so genau wie eine geomorphologische Studie.

Das Gemälde „Buchenwald“ (1885/1890) wirkt so durchsichtig und durchlässig in der Staffelung der schlanken Bäume, als handele es sich um ein Foto der Becher-Schüler Struth und Hütte. Doch Hodler ist viel zu raffiniert, um bloß abzumalen. Er liebt die Bewunderung und Rührung, die seine Bilder beim Betrachter erzeugen sollen. So spiegelt er wie Edvard Munch den Himmel im Wasser und nimmt, wenn es sein muss, mit einer „Dürerscheibe“, einer Glasscheibe also, die Umrisse des Modells auf, bevor er es nachzeichnet und in weite Fernen blicken lässt.

Keiner konnte wie er die Figuren vor einen monochromen Hintergrund in zartem Rosa stellen, das mit dem dunklen Blaulila des Kleides seiner Frau Berthe Jacques korrespondierte. Fein ziseliert wirkt der Umriss von Antlitz und Frisur. Doch dann wieder hält er die Geliebte mit ihrem ausgemergelten Gesicht auf dem Totenbett fest, als sollen wir alle mit ihm um den Verlust trauern.