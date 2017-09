Mit Werkverzeichnis zur Zero-Malerei und einer Ausstellung in Düsseldorf trumpft der 86-Jährige auf.

Mönchengladbach. Heinz Mack hat die Dynamik verinnerlicht. Der 86-Jährige sprüht vor Vitalität. Vor zwei Tagen hat er die Moses-Mendelssohn-Medaille erhalten. In Kürze kommt das Werkverzeichnis seiner Zero-Malerei heraus. Es erscheint ein Buch über seine Lichtexperimente und eine Dissertation über sein Sahara-Projekt. Am 15. September lädt Heinz Mack zur Vernissage der Zero-Malerei in die Düsseldorfer Akademie-Galerie. Wir trafen den Künstler im Huppertzhof in Mönchengladbach.

Herr Mack, Ihre Zero-Malerei entstand zwischen 1956 und 1968, in einer Phase des Umbruchs. Sie waren frisch gebackener Familienvater, Lehrer und angehender Künstler. Wie haben Sie das geschafft?

Mack: Es war eine lebendige und zerrissene Zeit. Ich war für alles zu jung. Ich war der jüngste Studienrat. Ich habe viel zu früh geheiratet – eine Kameradschaftsehe mit einer sieben Jahre älteren Frau. Ich war Familienvater. Ich bekam mein erstes Gehalt. Otto Piene und ich haben oft bis in die Nacht gearbeitet. Ich musste aber um 8 Uhr in der Schule sein. Das war kein Spaziergang.

Was haben Sie unterrichtet?

Mack: Kunst und Philosophie. Mein Referendariat war in Essen am Burggymnasium. Zur Assessor-Prüfung ging ich mit den Primanern ins Folkwang-Museum und habe vor einem Bild von Gauguin die Prüfungskommission überzeugt. Das war neu. Ich habe in Düsseldorf am Leibniz-Gymnasium unterrichtet, aber hatte ein Disziplinarverfahren, weil ich bei der Wahl einer Farbe für die graue Schule die Schüler einbezog, ohne die Pausenaufsicht zu fragen, und wurde ans Lessing-Gymnasium versetzt. 1962 hängte ich den Studienrat an den Nagel, ging nach New York und vergaß, dass ich jemals Lehrer war.

Wie war Ihr Malereikonzept?

Mack: Ich habe 1958 in „Zero 1“ über die dynamische Struktur geschrieben. Das Dynamische ist ein sehr vitales Prinzip. Dionysos, das ist Herr Wagner mit seiner Mystik. Damit will ich nichts zu tun haben. Wir plädierten mehr für Apollo. Aber wir waren auch manchmal im Rausch. Deshalb kann man sagen, dass die dynamische Struktur das Apollinische und Dionysische hat.

Ihre Zero-Arbeiten haben eine schlichte Technik. Sie variieren in vertikalen und horizontalen Parallelen. Was hat es damit auf sich?