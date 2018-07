Auszeichnung für deutsch-syrischen Schriftsteller.

Düsseldorf. Der Schriftsteller Rafik Schami (72) erhält den Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher 2018. Der syrisch-deutsche Autor bekomme die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk „Sami und der Wunsch nach Freiheit“, teilte NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag in Düsseldorf mit.

„Das prämierte Buch zeigt, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, und wie es trotzdem gelingt, sich für ein demokratisches und friedliches Zusammenleben einzusetzen“, sagte die Ministerin. Es handelt von den Abenteuern zweier befreundeter Jungen in den Gassen von Damaskus. Es geht um den Aufstand des syrischen Volks im Jahr 2011 und große Themen wie Freiheit, Liebe, Mut und Güte.

Schami erhält die Auszeichnung – eine der wichtigsten für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher – am 23. November im Literaturhaus in Köln. Der Preis der nordrhein-westfälischen Landesregierung erinnert an das friedenspolitische Engagement des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Schami wurde 1946 in Damaskus geboren, floh mit 25 Jahren nach Deutschland und promovierte in Heidelberg in Chemie. Er schrieb zunächst auf Arabisch und bald auf Deutsch. Für seine Bücher bekam er viele nationale und internationale Preise.

Red