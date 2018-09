Das Image von WDR 2 könnte beschädigt werden, warnt ein Gutachten des Rundfunkrats. Laut Gutachten Lichtblick im reformierten WDR 2-Programm: Moderator Jörg Thadeusz spricht mit Politikern, Vordenkern, Prominenten und Hörern. Laut Gutachten Lichtblick im reformierten WDR 2-Programm: Moderator Jörg Thadeusz spricht mit Politikern, Vordenkern, Prominenten und Hörern. Köln. Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe, Entlassungen, Vertuschungsvorwürfe, aufgeschobene Vertragsverlängerungen von TV- und Radio-Direktion – das sind die Schlagzeilen, die seit Monaten die Nachrichten über den Westdeutschen Rundfunk beherrschen. Sie verdecken eine kleine Sensation, die hinter den Kulissen ebenfalls für massive Diskussionen sorgt: Der WDR-Rundfunkrat, bislang ein Abnick-Gremium zum Lob des Intendanten, hat externe Gutachter beauftragt, die Umsetzung seiner Programm-Vorgaben untersuchen zu lassen. Für WDR-Verhältnisse sind die Befunde mehr als kritisch. Kritik: „Moderatoren-Geplauder oder Hinweise in eigener Sache“ Unter die Lupe nahmen die Kölner Medien-Professoren Konrad Scherfer und Helmut Volpers dabei die 2017 vollzogene Programmreform der Radiowellen WDR 2 und WDR 4. Die positive Feststellung: Seit der Reform seien die beiden Wellen besser unterscheidbar. Ansonsten ist genau die Verflachung auf Kosten der Qualität eingetreten, die Kritiker seit der Verpflichtung der früheren Privatradio-Chefin Valerie Weber als Rundfunk-Direktorin 2013 befürchtet hatten. Weber, deren Vertrag nun zur Verlängerung anstünde, war die erste wichtige Personal-Entscheidung von Intendant Tom Buhrow und wurde vor allem WDR-intern von Anfang an massiv kritisiert. Gutachten Evaluierung der Programmreformen von WDR 2 und WDR 4 - Prof. Dr. Konrad Scherfer, Prof. Dr. Helmut Volpers (PDF / 6,21 MB) Herunterladen Selbst in einer Pressemitteilung des Rundfunkrats heißt es wenig beschönigend zu den Reformauswirkungen auf das Programm: „Dem Anspruch, die journalistische Qualität von WDR 2 und WDR 4 zu stärken, wird allerdings der Rückgang der Formatvielfalt nicht gerecht. Aufwändige, gebaute Beiträge (Mischung aus einem vorproduzierten Text mit O-Tönen) oder Radiocomedy (‚Die von der Leyens‘, ‚WDR 2 Zugabe‘) sind seltener zu hören, dafür gibt es mehr Moderatoren-Geplauder oder Hinweise in eigener Sache.“ Das Gutachten selbst wird vor allem in den Details erheblich deutlicher. „Simple und anspruchslose“ Gewinnspiele beschädigen Image Größter Kritikpunkt der Gutachter ist die massive Erhöhung des Anteils von Gewinnspielen in der Frühsendung von WDR 2: „Das Image von WDR 2 als Informationsleitwelle wird durch dieses simple und anspruchslose Unterhaltungselement, das typisch für das Privatradioformat ist, beschädigt.“ Der Anstieg der Gewinnspiele gehe zudem zulasten anderer Unterhaltungselemente, vor allem der Radiocomedy. Dadurch erhalte die Anmutung der „Morningshow“ eine neue Prägung: „Die Gewinnspiele ziehen sich mit An- und Abkündigungen durch die gesamte Sendung und zum Teil über die volle Stunde hinweg.“ Auch nutzt die Welle im Rahmen ihrer „trivialen Gewinnspiele“ (genannt wird hierbei das Spiel „Trikottausch“) nicht die Möglichkeit, Bildungs- und Informationselemente in das Spiel mit einfließen zu lassen oder Wissen abzufragen.

Die Gewinnspiel-Inflation halten die Gutachter aber nicht nur bei WDR 2, sondern auch bei dem von der Schlager- zur Oldie-Welle umgebauten WDR 4 für ein Problem: „Wie bei WDR 2 beschränkt sich auch bei WDR 4 der Gewinnspielcontent nicht auf einen einzelnen Sendeplatz, sondern die ,Kreuzfahrt der Stars’ ‚gondelt‘ durch das gesamte Programm. Selbst wenn man die Perspektive des Publikums berücksichtigt, das an diesen Inhalten Spaß haben mag, ist die starke Dominanz der Gewinnspiele für einen öffentlich-rechtlichen Sender frappierend.“ Warnung: Öffentlich-rechtlicher Charakter von WDR 2 in Gefahr Der Rundfunkrat sagt es in seiner Zusammenfassung noch deutlicher: „Die Gutachter kritisieren die hohe Zahl von Gewinnspielen in beiden Wellen; eine weitere Zunahme könnte insbesondere den öffentlich-rechtlichen Charakter von WDR 2 infrage stellen.“ Dabei erwarten weder der Rundfunkrat noch die von ihm beauftragten Gutachter, dass die öffentlich-rechtliche Anstalt ihr Boulevard-Radio (WDR 2) oder ihren Dudelfunk (WDR 4) in besinnliche Wellen für geräuschempfindliche Intellektuelle verwandelt. Die Gutachter erkennen an, dass WDR 2 innerhalb der „WDR-Flottenstrategie“ „als Tagesbegleitprogramm für ein Alterssegment 30 bis 55 Jahre als Kernzielgruppe konzipiert“ ist. Auf der Basis der Mediennutzertypologie seien die sozialen Merkmale der Hörer als „harmoniebewusste Eskapisten“, „Familienorientierte“ und „Engagierte“ charakterisiert: „Die formale Bildung ist dadurch gekennzeichnet, dass 80 Prozent der Hörerschaft keinen Abiturabschluss haben.“ WDR 4-Zielgruppe: 89 Prozent der Hörer haben kein Abitur Die WDR 4-Zielgruppe bestehe aus „Bescheidenen“, „Zurückgezogenen“, „Häuslichen“ und „Traditionellen“ im Alterssegment von über 50 Jahren: „Die formale Bildung ist dadurch gekennzeichnet, dass 89 Prozent der Hörer keinen Abiturabschluss haben.“ Was beide Sender diesen Hörergruppen bieten, nähert sich aus Gutachter-Sicht immer mehr dem Angebot der privaten Lokalradios an, von dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich unterscheiden sollte – statt mit gleichen Mitteln zu ihm in Konkurrenz zu treten. Höreindruck: WDR 4 hat Anmutung einer privaten Begleitwelle Dazu heißt es im Gutachten: „Im Höreindruck hat WDR 4 (stärker als WDR 2) die Anmutung einer privaten Begleitwelle.“ Als Vergleich ziehen die Gutachter dazu „Radio Köln“ heran, allerdings stellvertretend für die 44 NRW-Lokalradios. Die Gutachter beschreiben WDR 2 und „Radio Köln“ als „im Hörermarkt eng konkurrierend“, jedoch deutlich unterschieden: Mehr Musik und Werbung beim Privatradio, die Verwendung „radiojournalistischer Darstellungsformen“ liege bei WDR 2 „mehr als fünfmal so hoch“ wie bei Radio Köln. Anders falle jedoch der Vergleich des Privatradios mit WDR 4 aus: „Hier sind die ‚Systemunterschiede‘ auf der ersten (groben) quantitativen Ebene kaum erkennbar.“