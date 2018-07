Wo liegen die Grenzen der Kunst? Diese Frage muss die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien immer neu beantworten. Ein Besuch bei der Behörde in Bonn.

Bonn. Kokett lächelt eine leicht bekleidete Blondine auf einem Schallplatten-Cover aus den 60er Jahren in die Kamera. „Süffig, erdig, pikant“ – dieses frivole Versprechen prangt als Untertitel auf der Schlager-Kompilation unterschiedlicher Künstler, das damals offenbar den Verkauf ankurbeln sollte. Ein Machwerk, das in der heutigen Zeit bei Musikkonsumenten wohl kaum ein müdes Achselzucken auslösen, geschweige denn irgendwelche Sittenwächter auf den Plan rufen würde. Doch offiziell stand die Platte bis vor wenigen Wochen noch immer auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPJM, in Bonn.

„Manchmal muss man wirklich schmunzeln, über was die Menschen sich früher aufgeregt haben“, sagt die Leiterin der Behörde Martina Hannak. „Insofern werden die indizierten Werke aus den vergangenen Jahrzehnten bei uns alle dokumentiert, denn sie sind auf jeden Fall ein aussagekräftiges Stück Zeitgeschichte.“ Tausende Bücher, Tonträger und Computerspiele lagern in den Asservaten der 1954 gegründeten Einrichtung.

War die Behörde aus der medialen Wahrnehmung lange weitgehend verschwunden und zuweilen mit dem Image der Zensur behaftet, rückte sie im Zuge der Diskussion um das Skandalalbum „Jung, Brutal, Gutaussehend 3“ des Rapper-Duos Kollegah und Farid Bang wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses. Dessen Auszeichnung mit dem nunmehr eingestellten Musikpreis „Echo“ hatte im April einen heftigen Proteststurm ausgelöst– vor allem die von vielen als antisemitisch verstandene Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ hatte bundesweit für Kritik gesorgt. Seit April ist bei der Behörde gegen die Rapper nun ein Verfahren zur Überprüfung einer Jugendgefährdung anhängig, über das wohl erst in diesem Monat entschieden wird. Dabei geht es nicht nur um den Vorwurf des Antisemitismus, sondern auch um frauenverachtende und gewaltverherrlichende Tendenzen im Werk des Duos.

„Das Zeitalter der Digitalisierung hat unsere Arbeit stark verändert.“

Martina Hannak, Leiterin der BPJM

Kritik an der Bundesprüfstelle, dass das Album zurzeit immer noch frei im Handel erhältlich sei, will Hannak so nicht stehenlassen. „Die Diskussion wird da etwas undifferenziert geführt. Ein Indizierungsverfahren ist vergleichbar mit einem Gerichtsverfahren, bei dem die möglichen Tatbestände der Jugenddiskriminierung erst einmal nachgewiesen werden müssen“, erklärt die Juristin. Dabei werde stets der Aspekt des Jugendschutzes gegen das hohe Gut der Kunstfreiheit gegeneinander aufgewogen. Letztere sei ein Grundrecht, in das der Staat nur unter ganz besonderen Umständen eingreifen dürfe.